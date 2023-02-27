俄烏戰爭開打一年以來，美國為首的西方陣營對烏克蘭源源不絕提供援助，單是美國的援助金額已近800億美元，佔西方所有援助逾一半。老美真的如此大方？當然不是。有中國智庫機構研究發現，美國承諾的援烏金額嚴重攙水，實際援助遠遠沒有這麼多，其中相當一部分進了美國人口袋，尤其是那些政客親信打理的各種非盈利和非政府組織，甚至被用來給軍工複合體「洗錢」。還有一部分援助並非無償，將來烏克蘭即使未必需要以真金白銀償還，也必將徹底淪為美國的禁臠。有美國國會議員坦言，所謂的「幫助烏克蘭人民，十分虛偽」。

研究報告以美國一份總值達400億美元的援烏撥款法案為例，金額的36%被用在美軍身上，比如發放補貼，變相為國防部填補窟窿；還有一大部分沒有明確指出用途，不知去向。七除八扣之下，真正用來援烏的金額只佔17%，而且難保不被烏克蘭貪官上下其手。最大的「貓膩」是，美國軍工複合體利用俄烏戰爭獲取大量國防部的合同，當中存在不少利益輸送的腐敗現象，以致被形容為「洗錢」。

這種指控並非無的放矢，有海外媒體曾經報道，美國國防部有超過2,200億美元的財產去向不明，包括國防部提供給承包商維修或改裝的導彈、魚雷等裝備，而相關部門並沒有積極跟進，當中不知有多少見不得光的秘密，難怪國防部已連續5年無法通過年度審計。

不近情者多藏奸，美國一直熱衷於到處煽風點火，尤其熱衷於為俄烏戰爭拱火澆油，說穿了就是為了本身利益，或者說為了軍工複合體利益。如果天下太平，美國武器賣給誰？軍火商靠甚麼吃飯？軍工複合體如何維持下去？

除了援烏金額嚴重縮水，美國國會去年通過的烏克蘭版《租借法案》，也勢必為烏克蘭人民帶來沉重的債務包袱。二戰時美國透過《租借法案》向蘇聯等同盟國提供武器等援助，雖然蘇聯戰後沒有全部償還，但還是向美國運去大量貴金屬、木材、工業機械等作為補償，餘下逾7億美元直至十幾年前才還清。烏克蘭也將面臨同樣的處境，日後無力還債，只好將整個國家押給美國。所以說，還是中國和平方案最理智、最實際，如果基輔當局真是為國家和人民着想，就應該認真考慮，勿再執迷不悟，否則烏克蘭永遠也無法翻身。