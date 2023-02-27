別看美國動輒將普世價值掛在口邊，其實他們最鍾意講一套做一套，人見人愛的中國大熊貓到了美國飽受虐待，毫無愛心，導致一死一病，已可見一斑。

美國田納西州孟菲斯動物園的25歲中國旅美大熊貓「樂樂」本月1日離世，中方赴美大熊貓專家組與美方專家共同完成對樂樂的解剖，觀察到牠心臟病變，初步判定這是死因。與此同時，專家組亦檢查了同園的中國旅美大熊貓「丫丫」健康狀況，丫丫皮黃骨瘦，更出現抑鬱，專家組指其皮膚病導致毛髮脫落，但食欲尚算良好，正在積極協調，爭取早日運送丫丫回國。

中國網民則對兩隻熊貓的遭遇深感憤怒，直斥是虐待。熊貓貴為國寶，又是中國的友誼大使，在國內備受呵護和喜愛，詎料去到美國這個最講求人權和普世價值的第一大國，竟淪為地底泥，養到非死即病，嗚呼哀哉！美國高舉的平等價值、動物權益哪裏去了？

當然，美國言行不一、假仁假義不是新聞，看其將俄烏戰事塑造成邪惡與正義之戰、極權與民主之戰，實際上所做一切全部出於一己私利，不費一兵一卒，既拖垮俄羅斯又打擊歐洲，烏克蘭人國破家亡則關人個關。中國有調查指出，美國大量援助資金並未流向烏克蘭，而是服務於美國軍工複合體的「洗錢計劃」，人道援助更只佔總數的5%。美國援烏旨在令俄烏戰爭長期化，坐收漁人之利。

烏克蘭總統澤連斯基忽然警告美國，指假如美國停止援烏，將失去在世界上的領導地位，顯然嗅到𤓓味。早前拜登突訪基輔，只帶來區區5億美元援助，何時「入數」無人能知，反映美國愈來愈縮皮。由虐待大熊貓到用烏克蘭人命換取自己利益，皆見美國的自私與不堪。