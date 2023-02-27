近日，中國外事工作委員會辦公室主任王毅成為國際焦點人物，贏來不少喝采之聲，向他歡呼的不止於親北京人士，更包括不少海峽對岸的年輕人。

王毅參與慕尼黑安全會議期間，應美國國務卿布林肯之邀，二人闢室晤談，討論中美兩國以及全球事務。不論在會前會後，美國代表都頤指氣使，一派教師爺的模樣，但王毅主任偏不吃這一套，面對美方的種種謬論，逐一迎頭痛擊，更毫不含糊地拋下一句狠話，說：「若美國執意挑事，中方必將奉陪到底！」在在處處都展示出大國外交家的風範，難怪很多寶島青年都在網上留言，說：「王毅太帥了！」

山姆大叔自恃年富力強，慣於欺侮他人，台灣平素就受了不少窩囊氣，但蔡英文政府從來不敢挺直腰桿，在老美跟前總是童顏妾臉，寶島人的自尊心幾乎給丟失殆盡。因此台灣的年輕人愈來愈羨慕大陸，能夠有王毅般的外交家，敢於對美國的無理要求嚴詞申斥。

美國對台灣從來不友善，早前一聲令下，便將台灣「護島神山」台積電的重要生產線，移到美利堅的土地上，寶島官員竟然連哼一聲也不敢。近日，美國總統拜登更發出驚人言論，當他被問及有甚麼比「新保守烏克蘭方案」更大的災難時，這位老人家脫口而出，說：「待你看到我們毀滅台灣的計劃就會知道。」

拜登的言論雖然只屬傳聞，但所謂「空穴來風，未必無因」，任誰也不敢說，這只是假消息。觀乎美國對台灣一副「呼之則來、揮之則去」的模樣，寶島大抵確是一隻可以隨時犧牲的政治棋子。怪不得在台灣年輕一輩當中，近期愈來愈流行「疑美論」。