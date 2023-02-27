好人自遇好人救，惡人自有惡人磨。有從不掩飾撐暴立場的商人近日自爆在英國遇劫，報警竟被冷待；有移英人士則慨嘆一日內兩位親友遇劫，獲移民群組內不少人回應指英國治安真的欠佳，大大推翻此前移英黃人愛自我催眠的「英國無限好」之說。唉，早知如此，又何必當初呢？

撐暴商人自爆座駕在倫敦某停車場遇劫，停車場員工拒絕讓其查閱閉路電視，建議他報警。撐暴商人指警察沒到場，只在電話中給予報案編號，其後回覆：「對不起，我們沒有足夠證據及線索，你的案件調查已終止。」黃商人對此炮轟，又一次以行動展現黃人井底之蛙、門口狗的特性。

首先，停車場員工拒絕讓人查閱閉路電視畫面，做法合乎常理。皆因阿豬阿狗說要睇片事小，賊匪扮作苦主趁睇片期間毀滅證據才是最大麻煩。奇怪的是，黃商人對英國警方辦案手法頗為不滿，覺得敷衍草率，卻不見有將黃人在香港那一套照搬到倫敦，大搞示威要求辛偉誠政府解散警隊，僅上網做「文豪」，太欠革命精神了，會讓盎格魯撒克遜人看不起你，也深化了黃人就是徹頭徹尾門口狗之實。

話說回來，若撐暴商人乘早便將偌大一個「黑暴女暴徒像」綑綁在車頂，說不定當地作奸犯科的賊黨會念在彼此皆是「違法達異」份上，因着同門之誼而高抬貴手呢。

英國是否盜賊如毛，除了罪案率的新聞可供參詳外，有移民人士兒子及朋友的父親接連遭劫去單車、手機亦可資證明。罪案率短期內不見得會有何改善，但正如有移英黃人說：「換個心態，適應就好。」移英人士何不入鄉隨俗，遇劫就當遇上羅賓漢劫富濟貧好了，何必嘮嘈？畢竟當日黃人若非活得好端端地偏要「時伐」香港，哪有英國賊搶劫閣下的自作孽後話？