港府上周公布最新一份《財政預算案》，題為「穩中躍進，共拓繁榮新願景」。這是疫後一份重要的預算案，大家期待是致力提振經濟。

有民調顯示，35%市民評價這份預算案措施為「一般」，20%感滿意，37%表示不滿意；另有55%認為派發消費券5,000元做法合理。一如以往，市民對預算案都是評價不一。外界有認為紓困措施太少，但賣地及股票印花稅收入不似預期，財政儲備水平下調，要「睇餸食飯」，派糖減甜，大家是明白的。但最重要是想辦法提振各行業復原及經濟復常，這才有機會讓未來數年減輕財赤的壓力。

而紓困措施方面，財案仍回應了我們的一些訴求，除派發電子消費券外，亦有寬減薪俸稅、住宅差餉，增加及延長電費補貼、延長公共交通費用補貼計劃等。針對劏房戶，當局推出新措施，豁免合資格分間單位每個獨立水錶的按金及費用。不過，香港的貧窮率多年以來未有太大改善，筆者確實期望在未來幾年，當庫房收入回復穩定，可以加大扶貧力度，例如福利金可多派一個月及重新推出N無津貼，透過關愛基金推出進一步支援劏房戶措施等。

筆者經常探望劏房居民，不少住戶在疫情下失去穩定的工作，生活仍然艱難，申請公屋數年，一家四口居於100多呎劣質劏房，家庭月入只有一萬多元，沒有領取綜援，只是靠那份現金津貼或長者生活津貼幫補，所盼望的是早日上樓。

水電費開支方面，不少住戶被濫收水電費，我們當然希望當局加強執法打擊，當局推出免費安裝水錶新措施，可以幫到多少租戶，確實要視乎如何游說業主或房東是否接受。原因是申請安裝水務署認許水錶，一切取決於業主或房東。