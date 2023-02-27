處理為時持續年多長的黑色暴亂事件，自去年底人大常委會就漢奸黎智英聘英國御用大狀辯護一事釋法後，今年9月下旬正式開審黎智英，以及47人非法初選串謀攬炒顛覆國家政權案2月開審以來，揭開特區政府與反中亂港勢力司法鬥爭關鍵決戰的一年，也是「百足之蟲」動員一切力量垂死掙扎，逼使港府特赦那些仍未交上法庭審訊已被捕的約6,000多、近六成黑暴暴徒的一年，更是以美國為首英國為輔「新八國聯軍」繼續用各種打壓、抹黑、制裁、干涉、威脅香港司法系統及法庭法官獨立公正審訊黑暴案的國際大較量的一年。對此，港官勿犯政治錯誤！

3個不尋常現象說明上述對「由亂及治」的「及」字，不是說說便可「及」，必須視乎特區港官是否敢於鬥爭、敢於決戰。港官的骨頭，真正過硬才能「及」，否則，上屆政府官僚中了「軟骨散」的毛病仍會再出現，綏靖主義和投降路線仍有市場；否則，便不會有法官對其主審暴徒案採捉放曹，並提前退休移民那回事發生了。

不尋常之一，美國國會和那些反共反華議員政客，提名多名反中亂港骨幹領導頭目競逐諾貝爾和平獎，炮製反華反共民主英雄為黑暴打氣。

不尋常之二，「聽審師」明目張膽排隊霸籌，壟斷聽審公眾席位，剝奪公眾知情權。更有甚者，翻炒非法佔中時金鐘大台司令部的公然示威做法，不過今次坐鎮司令台的非漢奸黎，而是「瞓街卿」而已。

不尋常之三，「探監師」持續不斷深入聯繫被捕者及判囚者，一如當局所言，從未停過做心理戰、網絡戰、組織戰，陣散人不散，為甚麼？港府「宜將剩勇追窮寇，不可沽名學霸王」，知否？