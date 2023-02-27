本屆政府一直想盡快給予市民「幸福感」和「開心」，可惜政策推行過急，一急就欠缺精密考慮與布局，甚且流於粗疏，於是經常出事！像由勞福局牽頭制訂政策的「高才通」，差點因「搶人才」而搶出個「科學怪人」！

事緣曾因「基因編輯嬰兒」事件，喺內地非法行醫罪成判囚3年兼被罰300萬元人民幣嘅內地科學家賀建奎，此君嘅基因編輯技術無疑高超，之不過佢疑違反醫學道德倫理，醫學高超卻走上歪路。至於佢是否能「改邪歸正」，涉及道德、倫理、操守等，無人可以保證。是以對這樣的「人才」，若獲得「高才通」通過申請難免會引起爭議。

本報第一時間揭發「賀建奎風波」因勞福局漏招，差點「一漏促成千古恨」，猶幸入境處果斷行動，依法宣告其簽證/進入許可無效，並展開刑事調查。特首承認，人才來港審批程序需優化及維持標準，當局已推出措施，發現有需要優化地方就會馬上改善並總結經驗，確保來港人才達到要求，符合香港整體利益。有消息稱，當局正研究調整其他就業、投資、受訓、居留及就讀嘅入境申請流程，申請人必須申報有否刑事定罪紀錄。據云入境處今日起調整多5類人士要申報有冇案底，包括「一般就業政策」等，是以來港外傭今日起都要填報有冇案底。

經一事長一智，事實證明好多政策不能貪快，不能不問好醜但求就手，一旦就手好易出醜！搶人才亦要放眼世界，唔係只向內地傾斜，依家「高才通」十有八九申請均來自內地同胞，似乎有點狹窄，呢方面日本似乎做得好些，佢哋都在搶人才，不過以全球為目標。港府喺搶人才方面，亦應該「胸懷祖國，放眼世界」！畢竟香港係個國際城市，人才不拘一格，來個五光十色，冇壞也。