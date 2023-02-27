「疫」境已漸離去，復甦前景卻仍迷糊多變，經濟急待固本培元，民生更需休養生息，而疫情期間3年合共3,000億元的財赤壓力，着令新一份《財政預算案》將財政政策由「相當寬鬆」轉向「中間偏鬆」，雖仍續推多項「派糖」措施，但刻意發揮政策和資源運用的槓桿效應，跳出派糖框架和持續「減甜」，好為社會注入信心和動力，為派糖措施重塑其「羅賓漢精神」，提高預算案的發展眼光、民生溫度，更為未來的高質量發展重新布局，為港人提供向上流機會。

疫情肆虐3年，香港經濟急速下滑、民生境況惡化，政府不惜動用財政儲備，以擴張性的財政政策撐經濟保民生，但持續派糖卻令公共財政被掏空，財儲由疫前約1.1萬億元急跌至現時的8,173億元，單是本年度的財赤便高達1,400億元的高危水平。可以說，派糖作為紓困措施，能夠發揮即時的提振作用，尤其是在因應通脹升溫、就業市場偏軟的雙向夾擊，給予基層市民和中小企最直接的支援。

需強調，預算案的職責不但是派糖，派糖措施的KPI也不是一時間的掌聲，而是為社會經濟注入信心和動力，幫助各階層應對短期困難，為有需要的人士，以及部分復甦乏力甚至經營困難的行業產業，制訂針對性、可持續性的支援補助，從而為香港增添發展動能，帶動整個經濟面，跨越經濟底谷向上流動，並為未來發展作長遠布局，實現逆轉勝的目標，但「糖」派了在何方？甜度是否合適？以及在減甜之後，紓困力度能否基本維持？整體復甦勢頭能否加固？減甜騰出的資源能否轉為提升社會的「造血」機能？能否探索出新的和高質量的發展路徑？

作為派糖的主角，政府在過往兩年已派發了5,000元和一萬元的電子消費券，但卻未能製造長遠的經濟刺激，更遑論曾被高度期許的「乘數效應」，僅淪為「美麗的希望」。可惜，今年繼續「三連派」，但卻是行禮如儀般一切如舊，未曾因應行業特性和市場復甦態勢，挑選最需支援的行業而作針對性部署，加上消費券金額較去年被大削一半，令人對這粒「大糖」難寄厚望！

此外，多項派糖措施包括寬減薪俸稅上限6,000元、發放額外半個月社會津貼、繼續發放電費補貼及交通補貼、增加子女基本免稅額至13萬元、為參加2024年DSE的考生代繳考試費等等，其中不少措施雖然性質單次，但實際上已經連年延續，成效遞減現象明顯；加上涉及金額亦有限，因而即使受惠對象超越弱勢基層，有助紓緩中產階層的經濟壓力，但始終離不開有感覺沒感激的小格局。與其如此拖拉，倒不如直接推動稅制改革，令中低收入市民和中小企得到更多和更實效的支援，並讓有能者承擔更多，為預算案助解貧富不均現象、助建一個更公平社會的羅賓漢精神，創立2.0的新時代意義！