功夫茶：公院設備爛蓉蓉　再世華佗都技窮

工欲善其事，必先利其器。邊個行業都好，想要推動發展，除咗人才，硬件設備都非常重要，並唔能夠輕視，尤其係醫療衞生業！其他行業嘅硬件追唔上，最多都係發展緩慢，之但係醫療衞生關乎人命，假如硬件設備差劣，輕則連累病患承受更多病痛，重則害人喪命，豈能輕率對待！

呢嗱！本港嘅醫療設備絕對唔算落後，甚至稱得上係先進，而醫生亦可以話係人才輩出、醫術高超；理論上，當局就好似拎住成手好牌，點打都無得輸！之不過，事實係當局有人才都唔識得珍惜，有設備又唔識得維護保養，硬生生「示範」點樣將一手好牌打爛，實在教人唏噓！

就喺本月18日，聯合醫院發生一宗大型手術燈連支架墜下事故，震驚全港；好在事發時並唔係做緊手術，事故未造成嚴重後果，但依然導致一名麻醉助理受傷！初步調查顯示，事故係由手術燈螺絲金屬疲勞導致斷裂而引起，而唔係設計有問題，換言之即係當局保養不當，才引發事故；但面對責難，醫管局毫不猶豫就將成隻黑鑊卸晒畀維修商，對自身責任絕口不提。

假如局方嘅管理並無問題，呢宗只係偶發事故；反之，局方躲得過初一，都躲唔過十五！話口未完，前日喺瑪麗醫院，又發生一宗電動病床撞甩牆邊喉管槽外殼嘅事故；雖則今次事故並無造成病患或職員受傷，性質亦相對冇咁嚴重，而且院方事後亦安排咗工程人員維修；然而，不足10日內接連發生兩宗安全風險事故，不禁令人懷疑，當局對於公立醫院嘅管理，係咪真係官員口中咁好！

對於今次事件，醫管局嘅說法係，理解部分醫院病房環境較為擠迫，病床會被臨時擺放喺唔同位置，已提醒職員喺操作電動病床時，特別注意附近環境，又要求各醫院檢查同類型嘅喉管槽外殼，確保所有外殼穩妥。言下之意，局方認為事故係由醫院職員操作大意，加上病房環境擠迫而引起，處理手法亦有針對性，表面上並無不妥之處，但當諗深一層，事故起因係咪真係咁簡單呢？

據當局說法，鬆脫嘅塑膠外殼共有兩個部件，分別長約116厘米、闊25厘米，以及長約30厘米、闊25厘米，呢個尺寸，好難話「發雞盲」睇唔到㗎喎！會唔會係職員過於忙碌，疲勞之下引發嘅粗心大意呢？況且，「病房環境較為擠迫」，先係今次事故嘅核心起因，局方除咗「理解」兩字之外，何解唔提出任何解決方法呢？假如病床擺放空間本身不足，職員幾小心都好難避免㗎喎！

維護保養不足，使用率又高，間唔時又因為種種原因撞嚟撞去，幾先進嘅設備都會蓉蓉爛爛，咁點拎嚟救治病患呢？局方不思己過，又唔想方設法解決，就算本港醫生係華佗再世，又點救人呢？巧婦難為無米之炊啊！