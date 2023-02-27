正論：口罩緊箍舉步艱　全速復常應撤限

二月將過，冬去春來，滿城花開，除了是視覺享受，吸一口空氣中散發的花香也令人振奮，可惜本來塵世最簡單不過的趣味，香港人也無福消受，口罩令一日未除，市民都要先聞自己口罩內的口水味，隔了一層，甚麼花香都變了調，想除下口罩去細味清新花香，犯法的代價不菲，簡直是呼吸都有罪，滿街滿目外科口罩，如置身手術室，這般環境，怎對外宣揚「開心香港」？

香港實施口罩令已經接近3年，無論是戶外室內，只要是公共場所，就要戴口罩，違者最少罰五千，非常時期非常措施，市民默默承受，但隨着疫情放緩，香港各方面防疫措施紛紛解除，連官方最堅持的疫苗通行證也可以一夜間取消，望穿秋水的通關亦已達成，禁聚令及隔離令成為歷史，想不到政府死攬口罩令不放，繼續一次又一次延長，若果真的還要靠口罩防疫，代表疫情仍然非同小可，政府為何急不及待取消其他防疫措施，在邏輯上絕對講不通，也說不出道理何在。如何向外地遊客解釋，口罩令不代表疫情嚴峻？即使內地同胞，來到香港也非常不習慣，大惑不解，質疑這是否一國兩制的特色？

兩岸四地，內地在口罩自由走得最前，台灣第一階段「口罩解封」亦已在去年12月實行，戶外不強制戴口罩，澳門公布今日起取消戶外口罩令，即使是室內地方亦只按場所負責人決定，並沒有法例強制執行，意味香港將成為全中國唯一以法律規限市民在戶外強制戴口罩的地區，在全國最落後。港大微生物學系臨床助理教授薛達更指，本港是目前世界上最後一個在所有公共場所都必須佩戴口罩的地方，直言戴口罩作用很低，認為不應再推行全港性的口罩令，除了特定地方如醫療機構，應交由市民自行選擇是否戴口罩。

誠如專家所說，本港對新冠病毒已有高度混合免疫，這亦是政府公認，雖然有醫生說戴口罩可以防其他呼吸道病毒，但已經超出全民口罩令的原本目標，而且這些呼吸道傳染病長年存在，防得一日，不能防第二日，絕對並非可持續的措施。在醫學角度上淪為雞肋，在經濟上更加是復常絆腳石，遊客來港人數不似預期，與口罩令不無關係。各界促請政府盡快解除口罩令，以吸引更多旅客來港。高官卻冷漠地回應，現階段會繼續維持口罩令，自稱正不斷評估社區健康風險，爭取最快今季內能解除口罩令。

原來解除口罩令需要爭取？港官自己為何判斷不了，難道又要中央來幫手下決定？議而不決、擇錯固執一向是港官特色，市民愈是反對，官員就繼續堅持。3年疫情改變世界，消費與行為模式演化，再不能用守舊思維去迎接後疫情時代。復常路艱難，如果要最快的速度，必要最大的力度，香港已經起步慢，落後他人，仍然作繭自縛，自己扣住雙手，又如何與強敵競爭，再拖拉下去，口罩會變成高官面上的遮醜布了。