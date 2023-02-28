正論：撤口罩全球最遲　慢動作錯失機遇

當澳門人都毋須在戶外佩戴口罩之際，作為中國另一個特區的香港再次慢十拍，至今對撤銷口罩令不置可否，反而像條件反射一般，早前又刊憲將口罩令延長14日至下月8日。專家直斥，香港是全球唯一一個仍維持口罩令的地區，口罩對防疫的作用近乎零，再次直接戳破一個自稱「以結果為目標」有為政府，在社會復常方面是如何拖拖拉拉、不做不錯不作為！

有見鄰埠再次先行一步，本港專家促請港府撤銷口罩令之聲不絕於耳，據悉港府終於「的起心肝」研究撤銷，惟因為已經刊憲，相信最快也要下月初才會撤銷口罩令。消息指，當局擬一併取消戶外及室內口罩令，但公共交通工具、醫院及院舍等高危場所可能仍然維持佩戴口罩規定，情況跟澳門類似。

過去港官最不屑倣效澳門，由派錢到防疫均自以為領先一籌，但事實證明恰恰相反。不跟不跟還須跟，如今還是有意跟隨鄰埠做法，反映港官做事後知後覺、不踢不動、毫無前瞻性的老毛病，並未隨着特首換了人而有所改變。最荒謬的是，港府可以按自己需要使用行政手段，刊憲實施種種額外規定，偏偏不可以按實際情況提前撤銷口罩令，寧願延至下月初刊憲期滿才處理，這不是官僚僵化、敷衍塞責是甚麼？

現在已經是愛國者治港的時代了，香港已由亂入治、由治及興，惟官老爺依舊是一副不做不錯、少做少錯、漫不經心的態度執政，做一日和尚敲一日鐘，完全沒有自主意識。君不見，若非內地的動態清零措施在極短時日內改弦更張，敢寫包票港官直到今日都不敢輕舉妄動。

問題是，在後疫情時期，全球各地皆集中火力拚經濟，別說香港在復常路上慢於西方國家許多許多倍，就算是鄰近的競爭對手新加坡，復常起步也比香港快差不多一年。這就難怪，由資金到人才再到旅客，由國際排名到競爭力指數，新加坡皆贏香港何止十條街。所謂「執輸行頭慘過敗家」，港產官僚做事冇心冇肺冇靈魂，「阿爺」不踢完全不懂得動，新加坡將香港愈甩愈遠，合理之至。

再看全球必爭的旅遊業。新加坡政府預料，今年的旅遊收益將恢復至疫情前的75%水平，顯得自信滿滿。反觀文化體育及旅遊局局長楊潤雄早前才說，難以估計通關後的旅客量，亦未知旅客的出行模式會否恢復至同過去一樣。連主事官員也是十問九不知，香港還談何吸客大計？尤其旅發局推出的「你好，香港！」宣傳活動劣評如潮，將香港包裝得毫不吸引。通關後香港市面熱鬧程度大不如前，內地旅客並無如期湧至，西方遊客買少見少，箇中原因是甚麼，還不值得港產官僚反思嗎？

當內地解封後，絕大部分旅遊景點都見不到一個戴口罩的遊人，全世界只有香港仍然滿街「東亞病夫」，吸客不成反趕客，夫復何言。一方面是港人蜂擁外遊，另一方面入境旅客人數不如預期，香港如何振興疫後經濟，思之令人惴惴不安。