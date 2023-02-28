世界視線：摩爾多瓦危機　無中生有鬧劇

烏克蘭戰爭節外生枝的一章，似正在烏克蘭西鄰的摩爾多瓦上演。

摩爾多瓦現政府親歐美，正申請加入歐盟。近月，俄羅斯國防部宣稱烏克蘭正計劃佔領摩爾多瓦的德涅斯特河地區，以奪取該區龐大蘇聯時期的彈藥庫存。摩爾多瓦總統也指稱俄羅斯規劃推翻他的政府，因而向美國與歐盟求救。拜登2月21日在華沙召開的北約東歐六國會議上，公開表示支持摩爾多瓦的政府。同日，俄羅斯總統宣布撤銷2012年的法令，意味着俄羅斯可不承認摩爾多瓦主權和領土完整而支持德涅斯特河地區脫離該國獨立。這樣的發展背後還有摩爾多瓦現政府正謀求修改憲法取消政治中立的爭議。

摩爾多瓦是小國，人口200多萬人，能源完全依賴俄羅斯，屬前蘇聯與歐洲最窮的國家之一。1990年脫離蘇聯獨立，曾引起內戰，主因是居德涅斯特河地區的俄裔擔心佔摩爾多瓦人口最多的羅馬尼亞裔會將國家與羅馬尼亞合併。1992年內戰停火，德涅斯特河地區實行自治，並駐有俄羅斯軍隊維和。自此30年來均相安無事。歷屆政府都親俄，只是本屆政府在2020年的總統選舉和2021年的國會選舉首次由親歐政黨勝出，與俄羅斯的關係轉劣。烏克蘭戰爭使政治對立加劇，摩爾多瓦雖還堅持中立，但政府愈來愈親歐洲，國內的親歐親俄的政治矛盾更因能源危機趨於惡化。

不過，摩爾多瓦是小國，無力支持烏克蘭對抗俄羅斯。德涅斯特河地區的地方武裝和俄軍都沒有對手。烏克蘭位於東鄰，卻自顧不暇，不可能派軍入摩爾多瓦爭奪在德涅斯特河地區俄軍控制的彈藥庫存。同樣地，對俄羅斯來說，德涅斯特河地區屬飛地，難以支援。西鄰是羅馬尼亞，為北約成員國，雙方都會顧忌，避免使俄與北約直接開戰。因此，現時國際新聞熱傳的摩爾多瓦危機多是政治操作，屬對俄的負面文宣，沒有多少實質意義。不過，普京之取消2012年的法令，支持德涅斯特河地區的獨立，把當地的俄裔看作與烏克蘭東部的俄裔同類，也可以通過公投將之歸俄。普京的政策，一是壓迫摩爾多瓦不要放棄政治中立來投靠歐盟美國；二是即使在烏克蘭戰後，保留飛地，便是對歐盟維持敵對。普京似已對歐盟完全失去信任，也不再熱衷於未來的合作。

研究所所長 陳文鴻