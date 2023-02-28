功夫茶：微調辣招冇作用　樓市下跌救無從

俗話講得好，「冇期望就冇失望」，正好應驗喺今次嘅財政預算案之上。作為後疫情時代嘅第一份預算案，坊間普遍希望港府可以推出利民紓困措施，但又鑑於過往嘅預算案乏善可陳，市民處於一種「既期望又唔敢抱住太大希望」嘅矛盾心情之中。卒之，預算案剛公布，港人長舒一口氣，果然港府「不負眾望」，新一份預算案了無新意，最大變動就係派糖「減甜」，不愧於坊間諷刺嘅「特衰政府」之名。

今次嘅預算案，可以話係市民「想邊樣、冇邊樣」，又或者「想邊樣、減邊樣」！想港府繼續派消費券；派，但減一半！想港府繼續寬免稅項；寬免，但減四成！想港府拯救樓市，喺逆周期時逐步放棄辣招；財金官員只係肯調整從價印花稅稅階，但拒絕「撤辣」。一方面要繼續承受辣招，另一方面派糖減甜，港人梗係唔滿意啦！

呢嗱！有財金官員尋日急急腳解釋，話有研究過撤辣，但認為唔適合，因為去年樓價雖然大跌，但樓價仍屬高企，現時供求依然緊張，為咗畀未有樓嘅港人有優先機會，因此唔考慮撤辣！官員又話，留意到去年九成成交嘅都係首置，而且大多係中小型成交盤，所以先調整從價印花稅稅階，希望幫大家慳番些少「買件傢俬都好」喎。嘩！官員呢個說法，唔通仲想聽到市民講句「多謝」？查實市民只想講句「多餘」！

無可否認，調整從價印花稅稅階對於首次置業嘅市民嚟講，係有少許幫助嘅！所謂「慳得一蚊得一蚊」，慳幾萬蚊喎，聽落係幾爽！問題係，家陣樓價跌勢未止，外圍仲要不斷加息，就算係首次置業，就算有能力，都未必敢依家買樓，容乜易變埋負資產㗎！而之所以跌勢未止，除咗受外圍市況影響，最大問題在於受辣招影響，樓市並唔活躍，皆因大家都相信辣招只係暫時性，無論係買家定賣家現時都持觀望態度。

打個比喻，港府為咗調控樓市而推行辣招，就好似為咗減重而節食，呢個方法係就係可以減到重，但並唔健康！只要停止節食，體重自然會反彈，但如果唔停止節食，身體隨時出現毛病。港府現時正正係處於呢個兩難局面，假如撤銷「辣招」，樓價好大機會反彈，但唔撤銷「辣招」，非但無助港人上樓，更會製造更多負資產業主！

諗深一層，減重係咪一定要節食呢？其實唔係！正確嘅方法係做多啲運動，同時改善飲食！如果套番落樓市嚟講，想健康地壓抑樓價，正確方法應該係增加供應量，即係覓地起樓，同時亦要增加公營房屋供應量，咁樣樓價先可以健康而平穩，達致雙贏局面！