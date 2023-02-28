娛圈單打：夫妻關係好迷離　破鏡是否難重圓

久未露面的王浩信終於有劇出街，《廉政狙擊》開播後頗獲好評，他亦非常勤力為新劇密密宣傳。不過，外界始終將焦點放在他與老婆陳自瑤（Yoyo）撲朔迷離的關係上，避無可避下日前終於回應，揚言經常為老婆提供意見，但不會公開宣傳。

王浩信去年北上內地發展，幾乎成年唔見影，難得返港即被傳媒拍到帶女兒出街開餐，但仍未見到他與Yoyo合體。這一次終於交代同老婆的關係，擺出一切盡在不言中的模樣，觀眾信不信呢？

可以看見，王浩信婚後緋聞多多，去年更傳出Yoyo心灰意冷，單方面提出離婚，卻因此觸怒TVB，慘被飛出新劇。至於觀眾記憶最深刻的，始終是兩年前王浩信在《萬千星輝頒獎典禮2020》封帝，台下的Yoyo被捕捉到黑面，夫妻關係名存實亡的消息自此不脛而走。即使王浩信今番回應似表示同Yoyo情不變，一樣無法令八卦的觀眾信服。

講真，若夫妻恩愛，根本毋須刻意避談，看陳豪和陳茵媺不時公開放閃，羨煞旁人；羅子溢和楊茜堯亦由最初不被外界看好，到今天成為幸福四口之家，同樣得到觀眾祝福。王浩信愈不欲多言，愈神神秘秘，反予人欲蓋彌彰之感。

這些年，Yoyo由小女人變成獨立能幹好媽媽，事業心愈來愈強，身形外貌愈Keep愈Fit，早前播畢的《有種好男人》，「八婆」演技更被網民大讚，真正做到女人當自強。但歌仔都有得唱：「誰自願獨立於天地，痛了也讓人看？」若女人有老公愛錫，照顧有加，誰稀罕變得這麼強悍？