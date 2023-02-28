當烏克蘭政權努力宣稱勝利在望，當拜登到華沙召開北約東歐六國會議，乘火車長途跋涉親到基輔鼓舞烏克蘭士氣，當歐盟領袖趕到中國拜訪，當白羅斯總統訪華，普京與王毅親密會談，普京多會在近月訪華。當中國提出政治解決，停戰和談，要重建戰後烏克蘭。烏克蘭戰爭正處於怎樣的情況呢？

是美國和北約軍事援助大力支持下，烏克蘭的春季攻勢可開展，帶來戰場上的勝利，抑或是俄羅斯的春季攻勢會打垮烏克蘭軍隊？

對美國、北約和烏克蘭政權來說，形勢似有不妙。若烏軍在烏東、烏南戰線潰敗，基輔地區亦難免受襲，烏克蘭政權會怎樣反應呢？是焦土之戰，殊死頑抗？是北約出兵，引發歐洲大戰？抑或是德法出面，要求中國介入，推動停火和談？普京一直說願意談判，只是談判之門在去年4月後被澤連斯基關上。戰場失利，澤連斯基未必可控制烏克蘭政權。為免潰敗，烏克蘭政權應有不少人不願戰至最後一個烏克蘭人，而願意停火和談。拜登能否阻止他們與德法合流，要求停戰呢？

戰場上勝負是最關鍵，不能作假，怎樣的政治宣傳也難以挽救，一如美國敗退於阿富汗，沒法掩飾。美國與烏克蘭政權或許要趁全面潰敗之前尋求停戰，以保存實力，談判時也可有多點籌碼？

烏克蘭若因敗而談判，便難以採韓戰模式，俄羅斯當然是樂於停戰，可亦不會借此爭取更多的政治保障。俄羅斯若攻陷烏東，保住公投的4州，便大可用4州的自治和烏克蘭的政治中立作為停戰條件，使歐盟沒法反對，這便是回到2014年《明斯克協議》的立場。更可以此要求停止制裁，或至少可用歐盟減少或免除制裁來換取石油及天然氣供歐，恢復烏克蘭的過境管道運輸。在公開了美國炸毀北溪1號及2號天然氣管道之後，歐盟未必可跟隨美國堅持禁止與俄作能源貿易。

美國及歐盟的軍火生產商，當然反對停戰，但他們沒法可用供烏的武器來扭轉現時戰場上的劣勢，亦不足以壓倒美歐內部的金融和工業資本停戰復常的政治要求。至於歐盟官員與歐盟各國政客更易轉變立場，來爭取回日益反戰的輿論，挽回流失中的選票。美國也要排除特朗普當選的機會，在勝選之後才再重新部署對俄、對歐、對中的戰略。

烏克蘭軍戰敗也許是世界的希望。