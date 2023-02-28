美國西方30年前通過「和平演變」、「干預內政」手法，把烏克蘭從蘇聯分裂出去「自立為國」後，仍然把烏克蘭當槍使、當顛覆工具打壓俄羅斯，進一步肢解俄羅斯，其背後有強大的「北約東擴」的軍事力量，對俄羅斯的國家主權、安全造成持續威脅。

在這個30多年的時代、國際、歷史大背景下，俄羅斯不得不對烏採取「特別軍事行動」，這是收復失地，絕不是甚麼「侵略」，是維護和奪回國家之主權、領土完整和安全。在俄烏主權博弈中，是烏克蘭分裂蘇聯在先，繼而烏克蘭又在烏東地區推行「納粹化」、「軍事化」，屠殺俄裔，去俄羅斯化，引入美國、北約勢力進一步分裂俄羅斯在先，致使俄羅斯的「特別軍事行動」師出有名，何「侵略」之有？

烏克蘭在美歐支持下分裂了蘇聯，又要進一步肢解俄羅斯，難道俄羅斯不能奮起力挫，奪回家園，保衞國家嗎？任其宰割嗎？然而，美國西方製造輿論，把他們挑起的俄烏之戰說成是俄羅斯「侵略」了烏克蘭。此真顛倒黑白！是為了讓俄烏之戰「國際化」，是為了讓他們站在道德高地、動員「全球力量」譴責和打擊俄羅斯，是為了掩飾他們拿烏克蘭當槍使。果然，「世界輿論」都被美國西方定的調子帶節奏，包括聯合國的「決議」！

現在，美國又把這套陰險謬論和招數用在中國身上。美國國務卿布林肯日前公然宣稱，台海兩岸衝突不只是中國內政，而是攸關全世界；布林肯宣稱，全球每天一半商業貨運通過台灣海峽，台灣生產絕大部分用於世界手機和汽車等日用品的半導體，台海一旦爆發戰爭，將對各國經濟帶來災難性後果云云！

顯而易見，美國正在把統一台灣這個中國內政問題「國際化」，為美國干預「兩岸衝突」製造藉口，把兩岸衝突界定為「俄烏衝突」，把「台灣問題烏克蘭化」，把大陸粉碎「台獨」分裂、實現統一抹黑為「入侵台灣」，何其毒也！