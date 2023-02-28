美西方持續為俄烏戰爭拱火澆油，擺出一副不徹底擊垮俄羅斯誓不罷休的姿態。一般民眾又是怎麼想的？美國一項最新民意調查顯示，美國人對烏克蘭戰勝俄羅斯正漸漸失去信心。去年12月認為烏克蘭會獲勝的民眾中，超過三分之一改變看法，僅剩21%受訪者認為烏克蘭將會獲勝，認為俄羅斯佔上風的則升至19%。另有將近一半受訪者認為俄烏戰爭陷入僵局，較兩個月前上升8個百分點。

再看看美國及歐洲最近紛紛出現反戰示威，要求政府停止援烏，就知道美西方的民意已明顯出現逆轉，愈來愈多民眾反對繼續陷入戰爭泥潭。烏克蘭總統澤連斯基也許已嗅到不祥味道，急急出來救場，警告美國若是停止援助烏克蘭，將失去北約，失去國際影響力，甚至失去在世界上所享有的領導地位。

都說烏克蘭是美國的棋子，如今看來似乎未必，美國被烏克蘭死死纏住，進退不得，欲罷不能。前總統特朗普認為烏克蘭完全主導美國，並非沒有道理。華府對基輔當局需索無度其實早有微詞，拜登曾批評澤連斯基「不知感恩」，但還是不得不繼續提供援助。誰才是棋子？誰利用誰？實在很難說。

表面上美國是這場戰爭的最大贏家，單是賣軍火和能源就賺得盆滿缽滿，實際上隨着世界格局重構，美國長遠恐怕得不償失。若能徹底擊垮俄羅斯，美國也許還可以維持霸主地位，但若無法戰勝俄羅斯，美國霸權勢必加速崩解。道理很簡單，經此一役美國國力和影響力進一步削弱，反觀俄羅斯將重新崛起，加上中國日益強大，歐洲也會漸漸向東看，美國再也不可能在全球呼風喚雨。

不管怎麼說，烏克蘭都是最大輸家，即使戲子總統能靠出色演技博取西方同情，甚至牢牢綑綁美國，烏克蘭也不可能徹底擊敗體積和實力都比自己強大得多的俄羅斯，何況俄羅斯還是擁有最多核彈頭的國家。早前一項民調顯示，95%烏克蘭民眾認為，他們最後會打敗俄羅斯。這分明是被洗腦的結果，不僅是盲目自信，簡直是自我催眠。烏克蘭總統顧問波多利亞克對中國提出的和平計劃冷嘲熱諷，直指不切實際、不具有遠見。人們倒想問問，甚麼計劃才算切合實際？才具有遠見？夏蟲不可語冰，基輔當局已完全失去理性，中方勸和無異於對牛彈琴，還是算了吧。