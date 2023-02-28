在黃人眼中，持BNO移民英國等同通往天堂的路，但現實是否如此呢？答案當然不是。尤其香港黃人移民前完全沒有準備，甚至事前連英國也未曾踏足，有些人到埗後僅租住Airbnb見步行步，兒戲過玩泥沙，沒有好結果就是必然結果。

先不說早前有香港女碩士生因難以適應當地生活、居住環境差和擔心失業等壓力，走上自殺不歸路，就談愈來愈多移英KOL在網上訴說當地「居不易」之苦。有KOL最近在個人頻道分享網民投稿，細數移英血淚，指移民花費大量金錢，沒有工作坐食山崩，嘗試做生意又虧蝕一筆資金；雪上加霜的是其母不幸患癌，內外壓力下該網民患上抑鬱症，最終惟有硬着頭皮回流返港，並以自身經歷奉勸有意移英的港人三思。

老實說，筆者對於這類移英港人「悲歌」並不同情，所謂「條路自己揀，趴街唔好喊」，移民是人生大事，是將一個人的「根」由一個地方拔起、移植去另一個地方，絕非3歲細路仔玩泥沙。事前不作實地視察和考慮清楚，認真思考財力能否負擔，卻急急來到一個人生路不熟的地方，必然是一闊三大，坐吃山空，不抑鬱就假。

再講一個真實例子。移英黃人沒有一技之長，生活逼人自己攞嚟，但即使是專業人士又如何呢？筆者認識數名在港從事金融界的專業人士，他們來到英國後也找到相關工作，薪金、職位無法和香港相提並論，但總算有穩定收入。詎料英國經濟急劇惡化，他們於去年底成為第一批被公司開刀裁員的對象，現在仍是失業狀態，只能靠積蓄度日。想來也無可厚非，不先裁掉非我族類，難道裁掉白種英國人、保留黃種中國人嗎？所以說，將英國當成天堂的港人都是傻子。