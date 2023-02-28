港府不少主事官員老是耽於逸樂、得過且過，領取的薪酬近乎是全球最高，但工作成果有時候還及不上第三世界國家的水平。近日，特區班子頻頻對外發功，要說好香港故事，偏生負責宣傳的班子只是虛應其事，拍攝的電視廣告片，找來郭富城等明星助陣，不能說沒有號召力，但片段內容老套而刻板，演出者甚至並不完全投入，一派為宣傳而宣傳的模樣。

另有一系列名為「你好，香港」的海報，推出後在網絡上招來惡評如潮，部分版面設計跟上世紀6、70年代並無兩樣，外人不知就裏，恐怕會以為今天到香港旅遊，能夠買到的招牌貨，仍是帶有塘西風情的花露水，以及號稱永久包修的「××記」雨傘。

特區官員從來沒花心思去說好香港故事，偶爾被追問得急了，便衝口而出，說香港的吸引力在於境內有真山，聽來讓人發噱。別說遠至歐、美、澳、日等地區，就是只有一河之隔的深圳，我們也未能把自己的故事講好。日前筆者到深圳南山區遊逛，跟當地一間餐廳的經理閒聊，大家3年沒見，互道別後情景，談着談着，對方突然一本正經地問：「我現時可以到香港了嗎？」我聞言後大惑不解，一時反應不過來。這位經理續說：「香港反修例時期的黑暴問題解決了嗎？我們很擔心，去旅遊是否仍會被當街追打？」

跟筆者交談的餐廳經理，已經不算是無知之輩，平素她接待的客人包括深圳市委、騰訊老闆以及華為公司高層等政商界人士，就連這樣的人也不知道香港早已平息了黑暴示威，其他消息更不靈通的內地居民，豈非對香港現況更加陌生？若然如此，試問這些日子以來，特區政府的對外宣傳工作究竟做過甚麼？