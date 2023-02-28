日本《每日新聞》前記者西山太吉日前心臟衰竭逝世，他的死訊之所以登上國際新聞版面，全因當年敢於揭露美國歸還沖繩管治權予日本時，日美另外簽訂秘密協議，結果因違反國家公務員法以取得機密遭定罪，展開漫長的平反歲月，凸顯了美日自詡民主社會的諷刺。

據日美政府1971年簽訂《沖繩返還協定》宣稱，美國將沖繩主權歸還日本，日方承擔撤走美軍核武等共3.2億美元費用，美方則支付400萬美元將沖繩上的軍事基地還原為原有的農田。但西山從一名與他發展婚外情的外務省女官員身上取得機密文件，披露美國要付的款項實由日方找數。對於美國白頭鷹在賭白頭片，日本錦鯉做了大水魚，外務省當時還否認有此秘密協議，並以機密外洩為由逮捕及起訴西山，一審被裁定無罪，二審及最高裁判所1978年推翻原判。

然而，在約2000年期間，美國陸續公開文件，證明美日雙方的確就沖繩回歸簽下秘密協議，西山於2005年入稟要求就不當裁決索賠但遭駁回；2009年夥同大學教授及其他記者，要求政府公開當時的協議，外務省雖承認有機密協議，但法院認為協議很可能已全數廢除，判西山等人敗訴。

西山事件篤爆了美國滿口仁義道德，披着民主自由的羊皮，實則追名逐利，對金錢擁有極高敏感度。對於報道真相的西山，美國國務院有否發表人權報告，強烈批評日本政府在處理此事上的不恰當之處，對有人打壓新聞自由予以譴責？華府在2000年後又為西山做過甚麼積極斡旋？

美國有許多不可告人的秘密，都是事隔若干年後始被解封，聲援揭露真相者豈非搬石砸腳？很多人愛被山姆大叔哄騙，惟敢與強權對着幹者已買少見少。