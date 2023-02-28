中國男籃由中國籃球協會主席姚明擔任領隊，早前在荃灣體育館出戰男子籃球世界盃亞太區預選賽，成功擊敗哈薩克和伊朗，這兩場賽事更是中國男籃首次以香港作為主場比賽，意義重大。筆者亦有入場與大批本地球迷為國家隊打氣，氣氛熾熱，內地與香港全面通關後，本地再次上演國際籃壇盛事，顯示兩地體育文化交流復常。

國家隊來港比賽，也有助於本港體育發展，筆者歡迎國家隊多來港舉辦主場比賽，或與港隊切磋，亦可以將香港定為國際籃球賽或其他國際賽事的分站，讓香港市民有機會欣賞到更多高水平的國際賽事。就此，香港必須要增加更多高規格的體育場地，這次籃球賽門票於網上公開發售後一票難求，除了顯示國家隊的受歡迎程度，亦從另一面反映本港場地不足。今次荃灣體育館僅容納近2,000位觀眾，空間相對有限，希望啟德體育園明年盡快落成，加上更多大型體育設施的建設，讓更多國際體育賽事落戶香港，吸納更多觀眾入場，進一步推動體育盛事化和產業化。

新一份《財政預算案》提出將官涌市政大廈部分未善用樓層，改建為「城市運動體育中心」，提供適合攀登及滑板等運動場地，又預留一億元爭取更多吸引旅客的大型盛事來港舉行，筆者是歡迎的。但是整體上，體育發展在預算案的篇幅較少，亦只是放在青年發展框架之下，筆者和業界認為有改善的空間。當局應該對體育的盛事化和產業化，作出更多長遠的規劃，不只是透過資助去支持體育活動，而是以投資體育產業和官商民合作的角度，促進運動產業發展，從而製造更大的經濟及社會效益。例如把握2025年全運會的契機，加快推動粵港澳大灣區體育合作，打造國際性或區域性品牌賽事。