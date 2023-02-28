本屆政府首份《財政預算案》，在形格勢禁下屬中庸之道出重力谷經濟復甦，沒有着力衝破利益固態藩籬的舉措，只能「睇餸食飯」；「胡椒粉」度度「糝」些，務求皆大歡喜，穩住局勢，再待經濟反彈，才從長計議。無他，《施政報告》已定下框架，掌櫃也好，大廚也罷，只能依樣畫胡蘆。那麼，睇餸食飯自然因人因所處社會地位而不同，有「好餸好飯」、有「少餸少飯」、有「半餸半飯」。一如基層自嘆：「一二三四億，問我何得益？」（即預算案開支1,234億元）。

好餸好飯者，無論預算案如何，與我何干？滯港萬多名假難民是也。餸照派、飯照施、港照留、司法覆核官司照上訴，反正香港的民主人權才是無價之寶。雖則每年用逾12億元養假難民的餸菜錢，大都轉找黃營大狀數，大狀的紅酒美食開支也算刺激經濟和增加消費吧！好餸好飯豈不快哉！哪管你350萬人受惠一年的交通津貼開支才10多億元，哪管你增加低收入照顧者生活津貼由2,400元加至3,000元，每年也只4.3億元，基層不如假難民！

少餸少飯者，政府外判制聘用的員工是也。儘管預期5月1日最低工資的時薪加至40元，但沒有「一年一檢」，時薪仍嚴重滯後於物價升幅。作為香港最大僱主的港府聘用最多的外判員工，仍不肯帶頭推行「一年一檢」最低工資制度，無他，「楚王愛細腰，宮中女子多餓死」。

半餸半飯者，非5天工作制的公務員是也。政府自2006年推行5天工作周至今17年，已有約70%公務員享有工作5天的「滿餸滿飯」，惟仍有約三成是7天工作5天飯餸，如此同工不同酬，怎叫人有成就感、幸福感呢？沒有讓人看到哪年哪月才熬到頭，得享滿餸滿飯，試問公務員士氣又怎會高漲呢？