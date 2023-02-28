史學大家錢穆認為「凡欲知史，必先學知人」，這話多少告訴大家，人之可貴在其品德，而不在其事業。讀史，要知人曉事不能看表面，因為歷史的進行，就如千流競奔於地下，只看水面，往往會錯。

當然，看一個人的品格修養，可以從其日常生活的細節或其面對危難關頭所表現的反應窺見之。試看這個例子：法王路易十六王后被送上斷頭台，不小心踩到劊子手嘅腳，佢連忙說「對不起，我不是故意的」。阿哥，面臨生死關頭，竟還不忘向人道歉！前輩說，這與她的王后身份無關，只因她平日受此訓練，禮儀已融入她的性格。老朽但覺人的品行功過，都要經過時間檢驗。

老朽有感而發，皆因看了烏克蘭戲子總統澤連斯基幾日前警告美國的「驚世之言」，他說假如美國停止援烏，將失去喺世界上的領導地位。戲子總統反應咁大，皆因有記者問佢，對愈來愈多美國人認為美國政府給予烏克蘭太多援助有何看法？戲子總統口若懸河，一輪嘴傾訴：如果他們不改變觀點，如果他們不理解我們，如果他們不支持烏克蘭，他們將失去北約，他們將失去美國的影響力，他們將來失去喺世界上所享有嘅領導地位。呢，戲子總統這一輪怨婦式訴心聲，除了牢騷太盛，亦告訴大家佢善用排比句加強戲劇效果，更有力告訴大家佢係一個貪得無厭、聲大夾惡兼無準嘅人！

美國至今軍援烏克蘭，多少難以數清楚，反正都係天文數字；至於是否悉數入烏克蘭口袋，又係好迷離！而拜登剛不遠千里而來為佢打氣，人家呢頭剛走，嗰頭戲子總統講啲咁嘅說話，算係威脅？如此無禮短視、不識大體，拜登如果咁都被佢嚇窒又再支援佢，美國這「超級大國」豈不自認孫子！