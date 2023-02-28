俄烏戰爭爆發已滿一年，早已進入白熱化階段，惟局勢始終未明朗。在反俄輿論口中，俄軍進攻受挫，加上歐美多國傾囊相助烏克蘭，普京可謂是敗勢已呈；惟在挺俄輿論看來，俄軍至今仍在烏克蘭原有國土上作戰，澤連斯基不要說反攻俄羅斯，甚至連收復全部領土，也是困難重重。那麼，俄烏戰爭中，究竟現時是誰佔據上風？

客觀而言，俄軍目前仍佔據烏克蘭4州大部分土地，且克里米亞仍牢牢掌握在普京手中，任憑反俄網民如何吹噓，烏軍處於下風也是鐵一般的事實。之不過，隨着歐美陸續加大對烏軍援，加上在強力制裁下，俄羅斯經濟遭到重創，此消彼長下，使得俄烏實力差距拉近不少。然而，雖然歐美軍援說得天花龍鳳，但距離全部到位尚有時日，尤其是近日傳出烏軍可能無法在今年內接收31輛美製坦克。堂堂世界第一軍事大國，提供區區31輛坦克竟推三阻四，歐洲各國自然不是味兒，懷疑所謂提供M1坦克，只是引誘歐洲提供豹2坦克的幌子。

話說回來，俄羅斯幾乎僅憑一己之力挑戰整個西方世界，局勢不容樂觀，能否取得局外勢力支援，便成為關鍵。目前，軍事實力位處世界前列而又未捲入俄烏戰爭的國家，只剩下中國、印度及以色列。其中，以色列態度鮮明，明顯傾向歐美，正考慮軍援烏克蘭；至於印度，向來游走於美俄夾縫之間，即便與俄羅斯關係不俗，也不可能公開軍援俄羅斯。正因如此，中國會否軍援俄羅斯，成為世界的焦點。

在坊間，認為中俄乃唇齒相依的，不在少數！特別是中美關係日益惡化，美國屢次製造事端，污衊並打壓中國，令不少網民認為中方應挺俄抗美。另一方面，美國也不願中國隔岸觀火，坐收漁翁之利，近期不斷透過喉舌，散播中國暗中向俄羅斯提供致命武器的謠言，目的相當明顯，就是為再次制裁中國造勢，擺出一副「管你參不參與俄烏戰爭，也要制裁你」的態度，企圖惹怒中國，迫使中國歸邊。

中國外交部近日發布《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件，用意正是回擊美方，表明「不上老美的當」，堅持中立。原因相當簡單，中國近年致力發展與歐洲的關係，試圖瓦解歐美聯盟，削弱美國對歐洲的影響力；若然中國此時公開軍援俄羅斯，無疑會破壞中歐關係。何況，俄軍在中國軍援下取勝，對中國亦無太大裨益；最大好處就是避免了唇亡齒寒的下場。中國要成為真正贏家，方法惟有促使雙方和談，讓俄羅斯在保持現有戰果下結束戰爭；為此，中國外交軍事官員連日來走訪歐洲，積極斡旋游說。

即便中國欲支援俄羅斯，維持甚至加強中俄現有經濟關係，為俄提供金援才是上策。退一萬步而言，真的被迫動用軍事力量，中國也應立即展開武統，讓歐美兩頭不能顧。軍援俄羅斯，實不划算！