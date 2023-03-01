產評：美霸再來大收割　去美元化勢反撲

美元匯價由2月初低位反彈近5%，主要是通脹數據超預期，且聯儲局官員頻頻放鷹助攻，在預期貨幣政策繼續趨緊下，美元再顯強勢，似要向全球財富再來一次大收割。不過，與去年情況不同，如今中國經濟重啟，為亞洲經濟打了一口強心針，且歐洲亦已走出能源危機，除非再現「實戰」，否則美元難再掀一面倒的強勢，反而其藉加息收割全球財富的舉動，將引來更大的去美元化反撲，長遠只會自招苦果。

每當美元大反彈，一眾非美元相對走貶，近期歐元、日圓、人民幣等主流非美元貨幣匯價皆呈波動，令市場關注抗逆力相對脆弱的新興市場貨幣會再次醞釀危機。

不過，綜觀今年國際形勢，美元難再重演去年一匯獨強的情況。首先，有別於去年全球經濟引擎側重在率先走出疫情而重啟經濟的歐美市場，如今中國經濟已重啟，亞洲經濟前景展望趨明朗。此外，歐洲亦已安度寒冬，暫且脫離能源危機，德國經濟復甦亦比預期好。國際形勢趨向相對平衡，環球貿易正常化，資金趨向多元投資，皆沒有大動機要再向美元單一避險貨幣萬劍歸宗。

其次，同樣作為避險貨幣的日圓前景未明，下月日本央行行長將換人，雖然此前不少評論仍強調日本的極寬鬆貨幣政策不變，但對比去年，如今日本的經濟狀況，更具條件調節貨幣政策，這變數誠然也會牽制美元強勢。

再看美國的情況，今年以來就業市場維持熾熱，消費與生產物價指數等數據均超預期，美國看似確有繼續加息的條件以抗通脹，聯儲局官員亦即時配合頻頻放鷹，加速這波美元強勢。同一時間，印度股市受美國沽空大軍狙擊印度富豪旗下公司而傷了元氣，越南股市由近年高位回落逾半成，美國對華圍堵行為不絕於耳，加上俄烏戰爭持續，東西分裂情況未見緩解，凡此種種皆令國際局勢難安，亂局更能凸顯美元避險功能。

惟不容忽視的是，美國經濟實際上處於虛浮榮景，製造業數據回軟，樓市亦現疲態，且長短國債持續倒掛，預示經濟衰退信號強烈。更何況，聯儲局持續激進加息，早晚會戳破美股泡沫，眼前虛榮景氣可持續性成疑，說不定還會加速資金流出美元資產。美元供應雖減少，但別忘記美元需求亦可趨降。

對債台高築的美國而言，透過不斷加息維持美元強勢，對於維持金融穩定和經濟狀況至關重要。故聯儲局否定今年減息的可能性，抗通脹下加息是理所當然，實際上此舉在於維持美元需求和舉債能力。可若美國經濟步入衰退，依非美地區的經濟發展，資金並非沒出路。更何況美元愈是想乘亂收割全球，國際上就會有愈多去美元化新嘗試，如更多國際企業選擇到美國以外地區上市、雙邊貿易更多選擇本幣交易結算、各大央行續減持美債增持黃金等，反正就是減少對美元金融體系的依賴。

美元波動，環球市場也不可能會平靜，得考慮減少槓桿操作，規避利率風險，並加強投資組合多元配置，靜觀國際金融風雲色變。