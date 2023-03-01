功夫茶：食環發牌懶監管　泳池安全話之你

天氣開始回暖，口罩令又全面解除，相信好多人都雀躍：想去享受陽光與海灘。當然，自家屋苑若有泳池，都會貪就手，家長會考慮帶小朋友去戲水暢泳，不失為有益身心嘅活動！之不過，欺山莫欺水，原來持牌私人泳池近幾年都發生過多宗遇溺意外或嚴重事故，由2017年至2022年6月期間，食環署共接獲470宗涉及持牌泳池嘅投訴！

呢！申訴專員尋日指，食環署現時對持牌泳池並無意外後嘅通報機制，除非有傳媒報道或經其他途徑得悉意外，否則該署不會知道其所監管嘅泳池曾發生嚴重事故。阿哥，稍用心一諗都會覺得荒謬。不是嗎？牌照係你哋發，要符合要求，根據申請牌照及發牌事宜，都真係要求多多，尤其關於安全措施方面都水蛇春咁長，譬如水中照明設施嘅電源電壓，均不超過25伏特等；衞生問題亦有好多指示，例如泳池池水嘅來源乃屬適當，泳池設有濾水或淨化裝置或其他淨化池水嘅設施，能夠時刻使池水嘅純淨程度保持喺最低限度每100立方厘米池水中不含大腸桿菌嘅標準等。

食環署就誓神劈願話會按申請嘅特點和實際情況，施加任何其他非標準規定及條件，供申請人遵辦。嗱！既然獲發泳池牌照要「過五關斬六將」，點解連意外發生後都冇通報機制？試問如何跟進調查並找出事故因由以便改善？截至2022年6月，全港共有1,371個持牌泳池，附屬於《公眾衞生及市政條例》嘅《泳池規例》訂明，泳池持牌人須遵守《規例》及食環署署長所訂嘅牌照條例。

關乎市民安全嘅法例多多，問題係「徒法不能自行」，法例始終要人去認真執行，食環署要透過日常巡查及對市民投訴認真跟進，作出監管，才可確保公眾安全，若然又係出嚟混，無責任，或者好似外判蟲鼠組咁，有竇口，早啲抖，咁泳池安全又係一紙文書，講就天下無敵，執行就冇心冇力，咁幾多條例都係過期菲林──唔感光！

申訴專員表示，食環署作為發牌機構，有責任確保持牌泳池符合《規例》和發牌條件，特別係關乎泳客安全。對持牌泳池發生嚴重意外，豈能關人隱事？審批、續牌、處理投訴及巡查，都應全力以赴，不能求其，全港千多個持牌泳池，每一個也要認真跟進及監管。申訴專員正搜集上述課題嘅資料及意見，市民若有任何資料或意見，可於今年3月28日或之前以書面方式送達申訴專員公署。關乎生命安全，尤其小朋友於池邊玩水或學「鵝鵝鵝」紅掌撥清波，即使水泡圍腰間，都要留心吓泳池設計有冇問題、水質是否衞生等！多啲發聲，提醒當局咪乜都話之你！