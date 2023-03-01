正論：苦守三年終撤罩　全面復常新一章

由2020年初疫情大爆發至今，抗疫足足3年，最後一道防疫禁令終於取消！特首昨日宣布，今日起全面撤銷口罩令，室內、室外和公共交通工具毋須佩戴口罩，意味所有社交距離措施正式結束。甫踏入生氣盎然的春季，香港人終於可以除罩相見，香港終於可以全面復常！

當局表示，香港已建立廣泛和全面的防疫屏障，包括醫院、老人院和學校等重點人群無出現爆發；傳統的冬季流感和呼吸道感染高峰期亦接近尾聲，認為整體風險可控，決定撤銷口罩令。市民在室內、室外、公共交通工具不再強制佩戴口罩，但所有政府醫療機構，包括醫院、門診的員工和訪客都要佩戴。而院舍等有高危人群的地方，就由負責人以行政指令方式，要求在場人士佩戴。學生雖然不用戴口罩上學，但小學、幼稚園及特殊學校學生每日回校前須完成快測的要求，會維持至3月15日。

儘管有專家預計，除罩後上呼吸道疾病有機會爆發，市民到人多密集地方應自覺戴口罩；加上部分市民對一下子除罩亦頗有疑慮，估計撤銷口罩令後一段日子，仍會有人照常戴口罩外出。儘管如此，香港作為全球最遲一個除罩的地方，港產官僚慣性議而不決、決而不行，今次終於果斷撤銷口罩令，不管怎麼說都是值得肯定的事。何況香港始終需要全面復常，尤其在中港全面通關且沒有爆發疫情下，口罩令已沒有保留價值。試想想，外國早已不彈此調，連內地都可除罩，偏偏旅客入境本港仍然要戴上口罩，是何等掃興的事？

不可不提，財爺預測本港今年將有3.5%至5.5%的經濟增長，一度被外界質疑過於樂觀，但在香港進入全面復常新一章後，這個數字或許能達標完成。有經濟師指出，隨着旅遊業全面復甦，本港將復辦更多盛事和國際活動，今年上半年的訪港旅客人數有望回復到疫情前的六至七成，勢必成為經濟增長動力。一榮俱榮，旅遊業復甦帶動酒店、航空、零售、餐飲、物流等多個行業，為社會帶來活水和希望。

由此可見，港府必須抓緊時間與機遇，一方面做好推廣香港的宣傳工作，另一方面爭取更多國際盛事重返香港舉行。旅發局舉辦的「你好，香港！」宣傳活動引起坊間劣評如潮，廣告設計老土，將香港包裝得毫不吸引，未能說好香港故事，如何作出調整和優化，官僚絕對不能敷衍。此外，目前旅遊業及相關行業人手不足情況仍然嚴峻，以致接待能力無法進一步提升，這除了倚靠市場自行調節，港府亦應施以援手，盡量給予業界方便。更不必說，今年兩電大幅加價，交通工具一加俱加，通脹料難以維持在溫和水平，勢必加重企業經營成本，旅客來港花費亦會增加，如何提升競爭力，港府絕對不能掉以輕心。

總而言之，機不可失，時不再來。香港在疫後百廢待興，已沒有時間蹉跎，隨着所有社交距離告一段落，香港重新上路，市民重現笑顏，不能再將所有優勢拱手讓人了。