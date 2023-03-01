中央對香港實施「一國兩制、港人治港、高度自治」的考慮，始終從中國實現現代化、中華民族偉大復興、推動改革開放以及維護國家主權、安全和發展利益的大局，並針對香港的特殊情況、特點優勢和國際社會的地位，給予特別的制度安排和政策照顧，以保障「保持香港的獨特地位和優勢」。

對於中央的這一長期打算、大局考慮，內地和港人是知道的，國際社會包括美英西方也是知道的。中英談判香港前途問題時，倫敦就充分利用這點為英國1997年後在港、在華拚命爭取利益，為把香港「留在西方陣營」方便繼續掌控作出部署。香港回歸20多年，經歷了風風雨雨，發生了動亂暴亂，中央對港工作方針作出調整，但實施「一國兩制」的初心和目的未變，「保持香港的獨特地位和優勢」不變。

與此同時，美英西方也更加清楚，香港對中國發展的「獨特地位和優勢」何等重要，中國會特別珍之、重之、愛護之！97年至今，英美對華政策也已發生大變，從正面「維護良好合作」關係，變成遏止打壓「最大競爭對手」關係。而香港這個國際經濟大都市、金融中心，在中國具有「獨特地位和優勢」，要對中國實施有效打擊，就必須打擊香港、重挫香港，特別是香港的經濟和金融。

要知道，《港區國安法》公布實施平息黑暴之前，美英一直通過在香港扶持代理人亂中奪權，以「顏色革命」在政治上打擊和影響中國。現在這個企圖破滅了，美國今後的對華打壓戰略乃試圖和中國在經濟上脫鈎，「去中國化」把中國擠出美國西方主導的「全球經濟」，而香港多年來的「獨特地位和優勢」正是在這個體系內對中國作用巨大，因此香港遲早成為美英西方摧毀的目標。對此，中國當然看得門兒清，正在安排反制。美國要和中國脫鈎，中國就要和其他經濟體更緊密掛鈎；美國要「去中國化」，中國就要「去美元化」。對此香港能發揮重大作用，不過要抓緊要快。