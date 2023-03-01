這些年，美國抹黑中國不遺餘力，就連區區一個社交軟件都千方百計妖魔化。美國小弟加拿大以資訊安全風險為理由，禁止所有聯邦政府僱員利用政府發放手機等裝置，使用中國短片分享平台TikTok；據報美國白宮亦下令政府機構在30天內刪除TikTok。說美西方反華反到草木皆兵的程度，絕無誇張。

與此同時，美國繼續製造反華輿論，新冠疫情都無人再提了，偏偏美國能源部忽然又重彈「新冠病毒的全球傳播是由中國實驗室意外洩漏所致」的老調。世衞專家早就到武漢實地考察並發表調查報告，指病毒不可能由實驗室製造和外洩，奈何樹欲靜而風不息，美國一直深深不忿，如今連風馬牛不相及的能源部都加入翻炒，無風起浪，彰彰明甚。

你方唱罷我登場，美軍亦來攙一腳，言之鑿鑿指中國解放軍將於2025年攻台；CIA局長同樣不甘寂寞，指解放軍接獲指示2027年前準備攻台。究竟是2025年還是2027年攻台，他們連口供都未夾好，旨在危言聳聽，將中國威脅論加油添火，繼續妖魔化中國。

身正不怕影斜，中國專心做自己的事。除了不斷拋售美債並大舉購入黃金，以及愈來愈多國際交易使用本幣結算，北京更敦促國企逐漸停用全球四大會計師事務所的服務，以保障中國數據安全，顯然是為了中美金融一旦脫鈎做好準備。四大總部大部分位於英國，餘下一間位於荷蘭，都是北約成員國。當美西方連TikTok也視為危害國安的「大殺傷力武器」，四大掌握國企所有審計數據，若全數交給美國，中國國家安全豈非四面透風？總而言之，中美金融脫鈎並非虛言，香港絕難獨善其身，港府切勿以為事不關己、高高掛起！