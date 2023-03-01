特區政府終於宣布，由今天起全面撤銷口罩令，港人嚴格防疫3年，至此終於可以舒一口氣。很多人批評港府的解禁措施來得太遲，咱們的管治班子固然是後知後覺，但西方媒體不停抹黑中國，又一度誇大內地疫情的嚴重性，也是導致特區主事者早前不敢大幅度撤除防疫措施的原因。

只不過是在數星期前，西方傳媒仍然大肆渲染，說中國的疫情全面蔓延，因感染新冠病毒而死的人屍積如山，還說內地人口眾多，人群互相流動會造成病毒變種，說不定會孕育出超級病毒，先輸出香港、澳門，繼而輸出全世界。如今事後看來，固然可以將上述言論視作笑話，但當時確是嚇唬了不少香港人。還記得在一個多月前，有兩位以往是「藍絲」的年輕人來我家聊天，大家說着說着，把話題轉到香港的防疫政策。二人由2019年反修例風波開始，就一直支持京港政府，但那天他倆突然對港府的表現十分不滿，說香港已嚴防近3年，如今正逢內地大爆疫，我們偏在此時開放關禁，容許更多內地遊客來港，此舉豈不是為討好北京而置市民的生命安全於不顧嗎？

我好奇地問兩個小伙子：「你們怎知道與內地恢復通關就會讓香港的疫情反彈，市民的生命和健康就會受到威脅？」他倆答曰：「外國的媒體和專家們不都是這樣說嗎？如果在農曆新年前通關，香港的疫情必將重燃，坊間的藥物會被內地人搶購一空，本地病房和打疫苗的名額都會被同胞們大量佔去……」如今事實證明，這些擔心全是多餘，西媒對香港的預言一樣都沒有發生，但這些謬論仍能誆騙很多港人，當中竟包括不少京港政府的粉絲。試想在當時的民意基礎下，港府又怎敢大量撤銷防疫限制措施呢。