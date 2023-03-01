日本靜岡縣濱松市警方接獲市民報案，指當地海灘出現一個直徑約1.5米大鐵球。當局擔心有爆炸風險，封鎖該區並派拆彈專家到場，更拍照交自衞隊與海上保安廳分析是否與北韓或中國間諜活動有關。胡搞一場，卻被英國海洋學者突破盲點：那是浮標。各界對日人的無知和愚蠢又多了一筆談資。

就在日方以X光掃描球體相信是空心，「好大陣𤓓味傳入我的鼻」後，官方雖然已移走球體，但仍未公布鐵球的「真正身份」，不知是想不了了之，還是正研究是否可循海洋學者不排除鐵球會被誤認是二戰時水雷的方向，思考如何為杯弓蛇影尋找下台階。

日人如此表現，實在難以想像芬蘭智力測驗機構Wiqtcom去年12月公布，在全球參與智商排名的108個國家及地區中，日本重奪失落數月的第一名。日人對鐵球大驚小怪，甚至提升至國家安全層面，這等智商也能位列全球之冠，真令人對人類未來擔憂。

日本當局煞有介事之前為啥不「上東網知天下」呢？2015年，東網報道日本有遊戲機公司邀請「鐵球界至寶」吉田秀夫，鑄造一個5噸重的大鐵球，跟打拳機來一場「重量級」大對決。日本人只不過發現一個浮於水面約300公斤重的鐵球而已，犯得着這麼沒見過世面嗎？

日本當局對待鐵球之所以這麼貽笑大方，與美國近日聲稱「中國氣球計劃遍及五大洲的逾40國領空」洗腦宣傳脫不了關係。日本政府上月中忽指去年1月九州西南部公海上空發現不明氣球，在美國擊落中國氣球事件後，認為兩者外形相似。首相岸田文雄更透過外交渠道，向中方強烈要求不要發生類似事態。日人智商可見一斑，如果得知此前壓過日人的竟是台灣，必更加讓人對智商排名百思不解。