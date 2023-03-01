過渡性房屋的推出，與今屆政府提出的3萬個簡約公屋單位性質一樣，旨在善用短期閒置的土地及建築物供應短期住所，以紓緩輪候傳統公屋和其他居住環境惡劣人士的生活困難，為他們提供多一個住屋選擇。根據政府文件，今明兩年將有逾一萬個過渡屋單位逐步落成。

筆者所屬政黨轄下成立的「告別劏房行動」上周舉辦「睇樓團」，帶同近100名來自深水埗、九龍城以及油尖旺的基層家庭，到位於元朗的江夏圍村及同心村，參觀過渡性房屋，以及了解兩項目的租務、交通及周邊配套設施。

不少居民表示，過渡屋環境舒適優美，不單止公共空間，單位內亦寬敞乾淨，有居民更即時填表申請入住。筆者過去多次參觀不同過渡屋項目，是次「睇樓團」亦有陪同出席，項目為居民提供面積較大且租金較便宜的住所，社區配套設施亦充裕。以江夏圍村及同心村為例，村內有不少休憩空間，設有綜合社會服務大樓、超市、自助洗衣閣等，交通配套亦不斷完善。營運機構更提供醫療和牙科服務、託兒補習、照顧長者及職業介紹等社會服務。整體來說，過渡性房屋切實地惠及基層市民，讓他們生活在一個關愛共融的小社區，減輕焦慮和擔憂，尤其是提供一個更好的環境，助小孩健康成長。

這項惠及民生的社會工程，應加強宣傳，讓過渡屋充分發揮作用。筆者建議當局盡快設立網上資訊平台，統一發放過渡屋和簡約公屋的招租及相關資訊，方便市民查閱和申請。營運機構和社區服務組織亦可探討定期舉行「睇樓團」，讓更多市民親身參觀和了解過渡屋。期望當局善用和持續供應過渡屋及簡約公屋這類社會房屋，供低收入及有實際住屋需要的住戶入住，藉此完善本港的房屋階梯。