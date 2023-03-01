俄烏酣戰一年，漁人之利令美霸食髓知味，妄圖在太平洋東海之濱糾集嘍囉，惡化台海局勢；妄圖挑起波瀾，複製俄烏戰移禍中國，以實現戰略重心成功亞太區部署落地。是故前眾議院議長佩洛西竄台出醜，繼任的麥卡錫也揚言今年訪台，近期更升級對台軍售及軍訓台軍人員。際此國際形勢面臨戰爭與和平抉擇關鍵時刻，亞洲各國包括中國人民都問俄烏戰爭會否在台海複製？答案是絕對不許和不會，理據有四。

人們若熟悉近代史，便知美霸於日寇投降後，在中國打代理人戰爭和糾集十多國發動朝鮮戰爭，以及近代台海風雲、南海風雲等都沒有離開毛澤東的偉大論斷：帝國主義和一切反動派都是紙老虎。

人們若熟悉中共史，便知中共是中國人民唯一堅強的領導核心，堅定政治原則和策略的靈活性，是各國執政黨無可比擬。和平統一祖國、實現偉大民族復興，已成為中國堅定國策和全國人民不可阻撓的共同意志、不會逆轉的理想及願望。

人們若熟悉解放軍史及實力，便知美霸要在台灣打一場無糧可供、無險可守、無地迂迴的曠日持久代理人戰爭，完全是癡人說夢，連台灣媒體也宣揚，若有一天或某夜解放軍從天而降，台兵應第一時間聽從指令「繳槍不殺」，決不為「台獨」賣命。

人們若熟悉習近平主政的十年及中共二十大精神，便更應明瞭中國在世界面臨巨變中，帶頭竭誠推動「一帶一路」，引領世界各國走和平發展之共贏大道，更應看到中國透過「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」的實踐，示範解決歷史遺留問題的偉大決心。台灣問題是中國人自己家內事，便一定由中國人「自己閂埋門拆掂條數」，豈容外人插手。正所謂：渡盡劫波兄弟在，相逢一笑泯恩仇！