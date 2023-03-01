百物騰貴，本港兩家電力公司今年1月大幅加電費後，踏入3月兩電加燃料調整費，港燈4.7%，中電1.3%，即係話，今個盛暑由7月至9月，因為酷熱天氣關係，市民開冷氣，電費肯定增加唔少！不必扯到咁遠，依家連食個火腿煎雙蛋早餐，肯定都會加價！呢，香港人繼瘋搶止痛藥後，近日又要急於搶蛋！

絕對唔係講笑，港人愛吃蛋，尤其鍾情日本蛋，早排超市50元有兩盒，依家已漲價到50多元一盒，仲要缺貨添！都真係唔講唔知，據日本養雞協會統計，去年銷往香港嘅雞蛋達4.1億隻，這數字相當於每個港人平均每年約消耗55隻日本蛋。最近日本禽流感肆虐，據云殺雞逾1,000萬隻，導致生蛋嘅母雞大減，搞到嚴重雞蛋荒，不但升至近30年新高，日本當地超市都缺貨，許多以雞蛋為菜式嘅餐廳都停售；相信香港即使有日本蛋賣，短期內都會相當貴！事實係，連美國蛋、泰國蛋甚至中國蛋，近排都漲價，據中國農業部統計，今年2月份內地主產區雞蛋均價達每斤4.38元人民幣，按年升16.8%，處於近10年來最高水平。

民生多艱，想食個餐蛋公仔麵，以前係庶民最基本嘅飽肚美食，隨着雞蛋騰貴，難保基層也「吃不起」！各位咪笑，英國民眾據悉去餐廳想食有番茄嘅薄餅都難，事關脫歐與俄烏戰事造成糧食供應鏈斷裂，連番茄咁基本嘅食材都喺過去一年漲價3倍，此外，西生菜亦由每箱7英鎊漲到22英鎊！要言之，英國居大不易！

香港生活也甚艱難，經濟復甦路漫漫，面對通脹巨浪殺埋身，衣食住行樣樣有加冇減，有雞碎咁多嘅消費券又如何，依家連買盒蛋都貴咗咁多，「開心香港」辦美食節，老朽只想免費食番茄炒日本蛋！