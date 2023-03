娛圈單打：野性難馴拒屈就　驚傳婚變有乜奇

名模樂基兒(Gaile)驚傳婚變,倘消息屬實,已是她第二次離婚,香港觀眾對此既意外又不意外。意外者,Gaile與現任老公、食品大亨Ian一直表現恩愛,誕下一子仍不時放閃,更驚現幸福肥;不意外者,Gaile一直愛情至上,加上「鬼妹仔」野性難馴,合則來不合則去正常不過。

婚變傳聞源於一則社交網貼文,Gaile Po出與兒子咀嘴的溫馨合照,卻寫上「Time is precious when you co-parent」由於「co-parent」可解讀為「共同撫養」,外界由是揣測其婚姻是否出現問題,兒子將會與另一半共同撫養。更蹊蹺的是,其名模閨蜜Lea T.和Rosemary紛紛封口,令離婚一事更囂塵上。

Gaile於2017年下嫁Ian,2019年誕下兒子,一家人定居美國,想不到幸福婚姻此時卻亮起紅燈。當然,Gaile一直是個率性而為的人,不會勉強自己,婚姻不愉快便果斷抽身,總好過拖拖拉拉浪費青春。

例如2008年她和黎明在美國拉斯維加斯秘婚,震撼中港台娛樂圈。榮升天王嫂,Gaile身價水漲船高,傳聞拍廣告叫價高達300萬元,一樣大把人爭住請。可惜好景不常,4年後宣布離婚,承認雙方在生活理念上產生嚴重分歧。既然連天王嫂的光環也棄不足惜,試問Gaile怎麼可能屈就自己,遷就另一段不適合的婚姻?反觀黎明早已安定下來,與圈外女子再婚生女,低調幸福。

42歲仍然年輕,Gaile有大把條件繼續尋覓真命天子。只要雙方好來好去,別讓孩子難受,揮別舊情重新出發,誰曰不宜?