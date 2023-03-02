娛圈單打：野性難馴拒屈就　驚傳婚變有乜奇

名模樂基兒（Gaile）驚傳婚變，倘消息屬實，已是她第二次離婚，香港觀眾對此既意外又不意外。意外者，Gaile與現任老公、食品大亨Ian一直表現恩愛，誕下一子仍不時放閃，更驚現幸福肥；不意外者，Gaile一直愛情至上，加上「鬼妹仔」野性難馴，合則來不合則去正常不過。

婚變傳聞源於一則社交網貼文，Gaile Po出與兒子咀嘴的溫馨合照，卻寫上「Time is precious when you co-parent」由於「co-parent」可解讀為「共同撫養」，外界由是揣測其婚姻是否出現問題，兒子將會與另一半共同撫養。更蹊蹺的是，其名模閨蜜Lea T.和Rosemary紛紛封口，令離婚一事更囂塵上。

Gaile於2017年下嫁Ian，2019年誕下兒子，一家人定居美國，想不到幸福婚姻此時卻亮起紅燈。當然，Gaile一直是個率性而為的人，不會勉強自己，婚姻不愉快便果斷抽身，總好過拖拖拉拉浪費青春。

例如2008年她和黎明在美國拉斯維加斯秘婚，震撼中港台娛樂圈。榮升天王嫂，Gaile身價水漲船高，傳聞拍廣告叫價高達300萬元，一樣大把人爭住請。可惜好景不常，4年後宣布離婚，承認雙方在生活理念上產生嚴重分歧。既然連天王嫂的光環也棄不足惜，試問Gaile怎麼可能屈就自己，遷就另一段不適合的婚姻？反觀黎明早已安定下來，與圈外女子再婚生女，低調幸福。

42歲仍然年輕，Gaile有大把條件繼續尋覓真命天子。只要雙方好來好去，別讓孩子難受，揮別舊情重新出發，誰曰不宜？