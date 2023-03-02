正論：撤口罩苦樂參半　旅遊業仍缺人手

口罩令昨日取消，長達3年的戴罩日子告一段落，然而有喜也有憂。在港官揚言「拚經濟、拚發展」的當下，本是重振旅遊業的最好時機，無奈疫情多艱，這3年來已有九成從業員轉行，儘管有些人願意重操故業，但更多的是見過鬼怕黑，拒食回頭草。港府一味催谷宣傳「你好，香港！」卻懶理人手和承接力不足，隨時適得其反。

一場世紀疫情，全球旅遊業陷入冰封，本港多間大型旅行社結業，導遊、領隊長期無工開；酒店從業員也是一樣，就連執房阿姐、旅巴司機都趁勢轉行。有在疫情期間成立的口罩廠，便是由旅遊業界人士斥資開設，聘請的員工也是業界從業員，藉以保住他們的飯碗。如今「功成身退」，口罩廠部分員工計劃重投旅業，這對於空前缺人的業界來說，當然是好事。但實際上，願意重操故業者只佔少數，工會統計指出，多達九成從業員拒絕重投業界，皆因已適應新工作，而且擔心旅遊業朝不保夕，一旦又有突發事件出現，重蹈無工開的覆轍，生活也成問題。

從業員有這樣的顧慮正常不過，皆因大家也是打工仔，上有高堂下有子女，供樓租屋一闊三大，若收入不穩定，生活無保障，隨時導致全家陷困。何況不少從業員轉型成為檢測人員，事前須考取專業資格，這些人不欲浪費心機，決心留在醫療檢測界繼續發展，令旅遊業界人手不足的問題雪上加霜。

更不必說，過千輛旅遊巴停泊在葵涌貨櫃碼頭，成為「旅遊巴墳場」。儘管隨着中港全面通關，這荒涼的情況稍有改善，但目前仍有約800輛「死車」停在該處，每輛旅遊巴的維修費接近10萬元，相關公司難以負擔如此高昂的費用。另一方面，全港約有8.9萬間酒店客房，惟房務員只有2萬多人，人手嚴重不足。若港府繼續袖手旁觀，即使旅客人數大幅上升，接待力恐怕仍是無法回復舊觀，隨時白白錯失機遇。這樣說絕非無的放矢。今年1月曾有一家在香港上市的內地企業犒賞3,000名員工，組團訪港旅遊，惟因安排導遊及旅遊巴遇到困難，最終取消觀光行程，見財化水。港府若一味以自由市場做擋箭牌，任由市場自行調節，自生自滅，隨時弄巧成拙。

誠然，港府非常重視重振旅遊業，特別是香港與內地全面通關後，隨即啟動「你好，香港！」活動，大手筆送出50萬張機票，吸引海內外遊客訪港。惟大力宣傳催谷之餘，有沒有聽到業界招聘困難的呼聲呢？倘旅客聽從港府號召喜孜孜訪港，結果卻因為人手不足而被待慢，這還如何說好香港故事呢？雖然財爺在預算案中推出針對旅遊業的「百分百擔保特惠貸款」，但業界要求多時的「復業基金」仍是付之闕如，難怪被批評為沒有體恤業界困境。

旅遊業為本港一大支柱產業，同時亦是受疫情摧殘得最嚴重的一大支柱產業，怎麼扶持也不過分。港府斥資大事宣傳香港無疑必須，但更需要認真聆聽業界的訴求與苦況。