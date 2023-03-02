世界視線：烏戰意外變化　俄與中東合作

雖然美國可以動員百多國在聯合國大會要求俄羅斯從烏克蘭撤軍，但決議無約束力，只是政治表態，投票贊成的國家也大多不參與對俄的制裁。投票結果反映美國在國際上還佔優勢，可是在非西方的大國中同情乃至支持俄羅斯的似乎還佔主流。俄羅斯錯在率先出兵入侵烏克蘭，觸犯了非西方各國對主權的堅持。但是，它們既不參與制裁，也不與俄羅斯關係惡化。反而，在非洲、在中東，俄羅斯還是受到歡迎。特別是中東，對國際政治經濟還是舉足輕重。俄羅斯得到的支持，已可減輕美國歐洲制裁的壓力。也可在戰後，它們幫助俄羅斯在地緣戰略方面打通中東、西亞、中亞南下通路，使俄羅斯與石油輸出國組織（OPEC）、OPEC+在石油天然氣的國際市場有更大的合作與發展。

中東關鍵的是沙特阿拉伯與伊朗，二國對立，可若兩國和解，中東便只餘以色列的不穩定因素。但俄羅斯與沙特、伊朗合作關係密切，利益重疊，俄羅斯與以色列又有特殊關係。若俄羅斯用石油天然氣外交把土耳其也拉進來，中東的主要地區大國便成夥伴。一是排斥美國歐盟的勢力；二是更牢固地把持國際石油天然氣市場，抑壓歐盟，聯繫中國、印度，不讓美國可用能源武器化來分化各國。石油美元的體制亦會動搖起來。

由於美國與沙特出現矛盾，也因沙特正全力推動石油全產業鏈的發展，經濟多元化，與其他國家、市場進行更深廣的連接交易，便不可能維持石油美元體制的與美分工。最近沙特與灣區各國的積極合作，便代表外交經濟戰略的大變。具體而言是以新建鐵路網連接阿曼、波斯灣各酋長國、約旦，和西及埃及。沙特的石油財力推動整個區域的經濟整合與政治合作。加上中國與阿拉伯聯盟共建命運共同體，以中國的資本、基建能力、工業、市場和政治影響力協助阿拉伯聯盟國家的發展，與沙特合作，中東發展形勢正在大變。

埃及的積極加入，阿拉伯聯盟重新與敍利亞溝通。土耳其、敍利亞的大地震正好打破美國對敍的封鎖禁運。沙特、聯合酋長國與約旦官員訪問敍利亞。

與此同時，俄羅斯與沙特、聯合酋長國貿易大增，杜拜更成俄羅斯企業與商人的集中地。最近，灣區各國與土耳其亦恢復從波斯灣，經敍利亞、土耳其到歐洲的鐵路規劃。

研究所所長 陳文鴻