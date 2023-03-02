功夫茶：檢貓屍回家烹食　亂世怪人特別多

亂世多狂徒又多怪人，近日香江發生駭人聽聞嘅肢解烹屍案，本報「正論」指出呢宗咁喪盡天良嘅案件，不但係涉案家庭嘅悲哀，更係整個社會嘅悲哀。案件表面原因係財迷心竅，但深層原因係人心不古，道德淪喪。旨哉斯言！事實係未必要涉及財物，呢，虐殺烹食貓狗，在我城亦時有所聞，人們看來毫不尊重生命，在一個衰世，道德廢，氣節喪，許多怪客狂人，忘了做人本分，自然做乜都唔覺係做緊壞事！

當道德嘅最後一件衣裳都脫掉，沒有恥感，就乜嘢喪心病狂嘅衰嘢都做得出來！呢嗱！尋日朝早約9點多鐘，石硤尾疑發生殘殺動物案！白田邨健田樓有住戶報案，指見到一名中年婦人，分別手持利刀及一具貓屍喺大廈走廊徘徊，其後走回屋內，懷疑有人殘殺貓咪，於是報警。執法人員到場，根據街坊提供嘅資料，掩至大廈7樓一單位了解，惟有人初時拒絕開門，經執法人員勸說後才打開門。人員進入單位調查，喺廁所門外一個黃色水桶內，發現一具約一呎長貓屍以及一把利刀，貓屍全身無毛浸於水中。

人員經初步調查後，懷疑有人早前喺深水埗檢取該貓屍，並帶回家打算烹煮食用，遂以涉嫌「屠宰狗隻或貓隻作食物」罪，拘捕該名姓張59歲女子，將佢連同喺現場檢獲嘅一批膠盆等證物帶走調查。據悉，女疑犯獨居，聲稱有20年情緒病紀錄。愛護動物協會發言人表示，涉案貓隻為雌性本地短毛貓，遺體被暫存放於愛協中心內，等待送往漁護署化驗所解剖，以便確定死因。

香港號稱文明之都，之不過除咗虐待動物、暗地裏食貓狗肉亦時有所聞，殘殺動物隔三差五都會發生。呢嗱！今年1月28日，深水埗發生一單殺貓案，案情指男戶主因飼養嘅15個月大本地短毛貓，抓傷其17歲兒子面部，盛怒之下將其飼養嘅貓猛擲落地致死！阿哥，即使愛子深切，都唔應該咁狂躁對待自己養嘅家貓啩？

功夫茶嘗言，動物嘅命也是命，貓狗更係人類最忠誠嘅朋友，既然視之為寵物，視之為「一家人」，又豈可以如此殘殺佢？功夫茶亦常引用印度聖雄甘地名句，佢話一個國家嘅道德水平，可以從國人對待動物嘅方式衡量。如果從甘地嘅準則看，港人嘅道德水平可以話係江河日下，吾不欲觀之矣！港人虐殺動物招式層出不窮，有人將30隻動物如仙女散花般掟落街；有人把小狗剖腹掏空內臟等，有人又嗜食貓狗肉。總之，殘忍手法只有想不到，沒有做不到！近年虐待、殘殺、烹食動物案件頻生，儘管有議員認為應修例加重刑罰，之不過，在一個社會，若然人人視他人如無物，恥感消失，道德淪亡，不懂自律又不知敬畏為何物，咁就有法又如何？悲哀香港！