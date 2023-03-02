烏克蘭戰爭中，俄羅斯無論勝敗，都會牽連中國，中國怎可能袖手旁觀，任俄羅斯戰敗。

俄羅斯勝，美霸權的勢便弱，即使短期會針對中國，力亦會有所不逮。美國勢弱，歐盟很自然從自身利益出發不再跟隨，將與俄羅斯妥協。俄歐溝通，中歐亦溝通，日本更多會慌忙拉攏俄羅斯與中國。沒有美國強勢的支持、督促，日本怎敢與華為敵？美日撤援，台灣孤立，便可慢慢地謀求統一，中共統戰也可再度發揮作用，不用急統、武統。俄羅斯勝，美國霸權沒落，國際政局必趨多元化。G20可取代G7，更沒有美國與中國G2的幻想。世界各地便可少了美國的搗亂，可在國際維和下推動全面和平發展。要防的是美國的金融恐怖主義襲擊，屆時中俄印和沙特阿拉伯便要出來維持國際金融秩序，歐盟也要在美國與多元國際之間作出抉擇。

俄羅斯敗，美霸權將會是日到中天，聲勢大振，也會滿懷信心在全球掃蕩任何反對或不滿的政治力量。在俄羅斯和歐洲是乘勝追擊，推翻俄羅斯與白羅斯政權，也重返中東，逼壓沙特阿拉伯，收編OPEC和OPEC+，再建石油美元，攻擊伊朗。但最大的攻擊會是針對中國。美國必然快速組織東亞的北約，把北約歐盟、英國軍力轉移過來，武裝日本、澳洲，鎮壓南韓反獨裁力量。一旦東亞北約成形，台海必起戰事。台獨會作代理人攻擊中國，或美國用台獨逼中國出兵，引發戰爭。美國的戰爭機器在戰勝俄羅斯之後，將可順勢對付中國，借烏克蘭戰爭伸延至台海戰爭，來倣效二次大戰時用戰時經濟來挽救美國本土的金融泡沫危機，轉危為機，再次迎來美國霸權主義的國際成功。不過今次再無歐洲與蘇聯的制約，美國重建的國際秩序，改以美國優先，從制度上鞏固美國的全球霸權，也排除任何國家可借新體制而復興來挑戰美國，一如二次大戰後的日本、歐盟、中國。特別是俄羅斯與中國都會被瓦解，印度也不容崛起。瓦解後的中俄會與歐洲、日韓分別納入美國主宰的區域組織，美國會追求它的世界霸權的長治久安。

對中國來說，俄羅斯勝，中國將可借一帶一路戰略復興和壯大。俄敗，中國便復興無望，且再會失落於國家分裂厄運。

中俄似乎便是命運與共，合則興，分則弱。在烏克蘭戰爭的當前轉折點，中國可怎樣選擇呢？