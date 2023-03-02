中國發表《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件後，美國加緊指摘和威脅中國援助俄羅斯「致命武器」會「面臨嚴重後果」。白宮國安顧問沙利文說，美方官員已經告知了中方會是甚麼樣的嚴重後果。

美國的這一表現，證明華府其實最怕中俄聯手抗美、最怕中國武器支援俄羅斯。中國未出手武援俄羅斯，美烏已無勝算；中國出手，俄羅斯就如虎添翼，美國更沒力量阻止中國武器援俄，中國不會怕它。北京只會根據國家利益需要、形勢發展需要、中俄戰略合作需要，決定怎麼做，中南海根本不會畏懼美國發出「嚴重後果」的威脅。甚麼「嚴重後果」？大不了中美開戰，這能嚇得了中國嗎？美國能佔甚麼便宜嗎？美國有這個膽嗎？俄烏戰爭以來，伊朗大批武器援助俄羅斯，無懼美國威脅，中國會因害怕美國就不敢援助俄羅斯嗎？美國人想甚麼呢？

在俄烏戰爭問題上，美國「防中國」，第一要防中俄聯手、防中國全面支援俄羅斯；第二要防中國提出的「政治解決」方案獲得進展，這等於捱了中國耳光。前一段時間，美國不斷散布中國支援俄羅斯，中國多次撇清，就是要保持大國較力的某種平衡，這對中國最有利，既要和俄羅斯維持戰略合作關係，又要在中美戰略博弈中掌握戰略主動。然而這樣做法，並不能使美國對中國減少敵意和抹黑打擊，美國還是處心積慮反華，此乃不變方針。

美國目前抓緊離間中俄關係，阻止中國援俄只是在爭取時間，妄圖盡快打垮俄羅斯再打擊中國。因此，隨着形勢的發展，中國有必要進行策略調整，作出軍援俄羅斯的表示和姿態，這樣方能對美國形成壓力，爭取戰略主動，更有力地「勸和促談」、推動「政治解決」烏克蘭危機的中國方案。這即是說，中國的「政治解決」不能只停留在宣傳上、文件上、呼籲上，還要有實實在在的硬措施，才能被美國所懼、被人重視，真正推動。