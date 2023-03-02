俄羅斯總統普京日前在一個電視節目中表示，西方分裂俄羅斯是白紙黑字早就寫好的，如果俄羅斯走西方夢寐以求的道路，俄羅斯民族未必會得到保留。「他們有一個目標，那就是肢解俄羅斯。他們也許會接受我們進入所謂的文明民族大家庭，但只能是每個地區單獨進入。甚麼目的？就是對這些地區進行遏制和控制。」

這是危言聳聽嗎？絕對不是。無論是過去還是現在，俄羅斯都受到西方歧視和排擠。蘇聯解體後，俄方一直主動向西方示好，普京上台後也曾積極尋求加入歐盟和北約，但每次都遭拒絕。原因何在？除了歷史恩怨之外，主要還是因為俄羅斯塊頭太大，西方擔心不容易控制，萬一反客為主，西方豈不是引狼入室？尤其北約已成為美國操控歐洲的工具，如果讓俄羅斯進來，豈不是礙手礙腳？

顯而易見，即使蘇聯解體，西方也沒有放鬆對俄羅斯的戒心。他們企圖進一步肢解俄羅斯，恨不得大卸八塊，這樣就不會再對西方霸權構成威脅。到那時候，肢解後的俄羅斯各個地區也許就會被西方接納，成為所謂文明大家庭的成員，俄羅斯民族自然也就不存在了。這也正是普京立場堅定的主要原因，不惜與整個西方陣營為敵，也要採取這場「特別軍事行動」。這種堅持，不是關乎個人榮辱，而是關乎國家民族命運。

中國的處境與俄羅斯何其相似，都是因為塊頭太大而備受西方猜疑，都是因為意識形態有別而遭西方針對，都是因為威脅美國霸權而遭西方圍堵。李登輝曾在《台灣的主張》一書中，提出所謂「中國七塊論」，主張將中國分成7個地區獨立自治： 台灣、西藏、新疆、蒙古、華南、華北及東北。這也正是美西方夢寐以求的結果，他們多年來一直鼓吹「中國崩潰論」，不就是希望中國分崩離析嗎？他們熱衷於打台灣牌、新疆牌、西藏牌、香港牌，不就是為了遏制中國嗎？

面對西方遏制打壓，俄羅斯人的反應是針鋒相對，即使處境艱難也毫不退縮，充分體現戰鬥民族的風格。反觀中國外交官只是說了幾句硬話，便被批評為「戰狼」。當今世界豺狼當道，中國做戰狼自保有何不對？普京說俄羅斯若是走西方的道路，俄羅斯民族將不再存在，中國何嘗不是如此？一旦被西方分裂肢解，中華民族恐怕也將成為歷史。