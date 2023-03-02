在美國帶頭反華之際，中共中央政治局委員、中央外事辦主任王毅上月出訪歐洲，言談甚歡。有指法國總統馬克龍將於下月訪華，意大利總理梅洛妮、歐盟委員會主席萊恩和歐洲理事會主席米歇爾，亦或於今年上半年訪華。隨着中國疫情平息，在極大的經濟誘因下，北京使出「拉歐抗美」這一招，預料將收到成效。

皆因受到沒完沒了的俄烏戰爭拖累，歐洲的經濟遭受重創，能源糧食短缺、物價高企、通脹驚人、失業人數暴升，皆令企業經營成本大增，市民生活艱難，要求停戰之聲不絕於耳。奈何礙於美國霸權，歐洲領導人不敢公然說不，惟歐洲自身難保，根本無法長期對烏克蘭輸血；何況歐洲已看清美國藉着戰事打擊歐洲的企圖，炸毀北溪天然氣管道就是赤裸裸的鐵證。

澳洲雖非歐洲國家，但與美國組成五眼聯盟，一直是反華急先鋒。隨着總理換上較理性的阿爾巴內塞，中澳關係迅速回暖。當地傳媒報道，澳洲豪華葡萄酒品牌奔富（Penfolds）高層，日前與中國酒業協會舉行高級別會議，商討澳洲葡萄酒重回中國市場事宜；美媒亦指出，澳洲煤炭供應商正逐步恢復對中國出口，估計今年中國將從澳洲進口2,000萬噸煤炭。兩國關係一度弄得極僵，現在也恢復互通有無，歐洲看在眼裏，能不恨得牙癢癢想分杯羹嗎？

中國是全球唯一既有完整生產鏈，又有龐大市場的國家，沒有其他國家能夠企及。在這個大優勢下，誰不想打入中國市場？誰不想跟中國做生意？IMF將中國今年經濟增長率上調至5.2%，領先全球，絕非無因。歐洲與中國素來沒有地緣政治爭議，彼此不是競爭對手，與其跟着美國盲目反華而毫無得益，不如打好自己的算盤更實際。