早前，美國投資大行高盛喜孜孜地公布最新預測，說今年美利堅有望擺脫經濟衰退的危機，全年GDP可以增長0.4%。讀到這則「喜訊」，委實讓人失笑。美國政府以俄羅斯發動對烏克蘭戰爭為藉口，用上洪荒之力去制裁俄國，但據國際貨幣基金組織預測，俄羅斯今年的GDP會增長0.3%。白宮中人機關算盡，到頭來今年的經濟增長，如果只能比俄國多出0.1%，真不知他們的老臉往哪兒擱去。

去年，北約國家幾乎已動用一切力量，試圖在經濟上封殺俄羅斯，事前更有西方專家估計，2022年俄國經濟會出現雪崩式下滑，跌幅可能高達15%，但事實證明，在普京政府全盤擘劃之下，國內的市場穩定如恒，全年GDP只輕微下調2.2%，美西方國家的制裁，似乎不大奏效。

西方集團動輒掄起經濟大棒，看誰不順眼就要「打殺」，然而點檢下來，卻大多是勞而少功，甚至是自取其咎。白宮所鋪列的制裁國名單，向來篇幅不短，在北韓、伊朗、緬甸、委內瑞拉之外，近年又加上中國和俄羅斯，大抵地球上三分之一人口，都被山姆大叔納入要打擊的對象。

可是查看結果，竟然是沒有一個國家願意對美西方國家低頭，尤其是中國，華盛頓政府的制裁非但無效，而且美國對中國的經濟依賴愈來愈大，兩國的貿易總額年年遞增。俄羅斯經濟體量只及中國的廣東省，老美尚且拿俄國沒法，如今還妄圖加大對中國的制裁，甚至想將中、俄、朝、伊等國納入經濟上的敵對陣營，一併對付。山姆大叔卻不掂量自己有幾斤幾両，事實上，此君早已過了極盛時期，世界不會再跟隨他的指揮棒起舞。所謂「人貴乎自知」，可惜山姆這老頭兒，竟是全無自知之明。