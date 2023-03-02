加拿大政府宣布，禁止政府相關裝置使用中國字節跳動旗下影音分享應用程式TikTok，原因是對私隱及安全構成不可接受的風險。楓葉國無視理由有多牽強，甚至自相矛盾，也決要跟隨美國的反華做法，外界封其為「美國第51州」，絕非無的放矢。

加拿大國庫委員會秘書處發聲明，形容TikTok的數據收集方式會讀取到大量手機內容，是次決定屬預防措施，與國際夥伴的做法一致。聲明還提到民眾是否使用任何社交網程式屬個人選擇，但強烈要求民眾在決定使用前要先理解風險，總理杜魯多更謂暫時不傾向禁制私人企業及個人使用，這豈非把加國企業、民眾的私隱及安全暴露於危機四伏的風險之中？

諷刺的是，連楓葉國當局也無法具體說出所謂的風險是甚麼，甚至這邊廂說使用上述程式的風險明顯，那邊廂卻謂未有證據顯示政府資料已外洩。TikTok更踢爆加國政府根本無就網絡安全等問題接觸過公司，質疑對方僅跟隨美國和歐盟委員會做法。禁政府相關裝置使用TikTok，會不會是美國夥伴日本人，把大鐵球浮標看成是間諜活動工具的杯弓蛇影加國版？或是攝影技術初問世時，有些無知人士說「相機會吸走人的靈魂」的21世紀西洋版？

蠢有蠢輸，奸有奸輸，別的國家說監聽手機、監控網絡，讓政府人員、企業、民眾在資料外洩上防不勝防，或許尚有點說服力，然而，美國人說遭中國監控，甚至上演一幕白宮下令聯邦政府機構30日內移除TikTok，眾議院外交事務委員更要投票，決定是否授權總統拜登禁止全美國使用TikTok的權力，結果被美國公民自由協會看穿，指相關禁令可能違反保護言論自由的憲法第一修正案。閉嘴，老大哥的計劃不容揭穿，稜鏡不容打破。