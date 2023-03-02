本港3月1日起取消口罩令，於全港室內外及公共交通工具均毋須佩戴口罩，至於醫院和院舍等高風險地點，則仍可用行政指令要求職員或到訪人士佩戴口罩。口罩令的取消，意味着全球熟悉的香港回來了。

取消口罩令有充分科學數據支持，鑑於香港已有約八成半人口接種了3劑新冠疫苗，已建立穩固的社會免疫屏障。香港與內地全面恢復通關後，新增確診數字並未出現反彈，再加上冬季流感高峰期已過去，正是取消口罩令的適當時機。抗疫3年，口罩令已實施了足足959天，解除口罩束縛，市民欣喜雀躍之情不言而喻。惟解除口罩令並非意味除下口罩毫無風險，世衞始終未宣布大流行結束，新冠疫情的影響亦並非完完全全的消失，有專家建議高危人士，包括患有慢性疾病人士、長者及免疫力低人士等，暫時繼續佩戴口罩，先觀察社會情況，市民亦要做好個人衞生，注意防範「後口罩浪」。

特首李家超指出，取消口罩令標誌了香港開始全面復常，「來年目標是全力拚經濟、拚發展」。香港現在要集中精力推動經濟復甦，以追回疫下落後3年的時光，加強向全球推廣香港，說好香港故事，吸引更多旅客、人才、企業重臨，讓香港早日回復並超越從前，開啟新一章。

隨着本港「由治及興，全面提速」，一系列金融商貿、創科、體育和文化藝術國際盛事接連開展，國際珠寶展、香港音樂及多媒體藝術節、巴塞爾藝術展香港展會、博物館高峰論壇和香港國際七欖賽等盛事一浪接一浪。世界各地旅客都可來港，盡情參與各式各樣國際級盛事，盡情享受各方美食。各界亦應配合政府迎接各類盛事帶來的商機，擁抱全新的「開心香港」。