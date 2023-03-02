本欄周一發表《欲特赦黑暴暴徒正確嗎》，周二看到港府有回應。無綫新聞用約80字發表一條消息：「警方原本定於2月內公布反修例事件餘下六千多名被捕者的調查結果，據了解因為涉及人數多及比較複雜，所以需要較長時間處理，最新目標是希望在下個月內能完成所有跟進工作及公布。」

如何妥善處理尚未交審的六千多名被捕暴徒，茲事體大。警方不應先斬後奏，應先經「香港特區維護國家安全委員會」詳加研究，認真審視及把關，才可防重大失誤，並應先經立法會討論和諮詢撲滅罪行委員會，方最終作出妥善處理方案。因此，只由警方單方面決定及公布是極不妥當的。

回歸四分之一世紀，育出萬多名暴徒和10多萬BNO，難道港府還少交不「去殖化」兼妥協退縮，不敢鬥爭的失敗教訓學費了嗎？難道當局忘記了律政司前司長鄭若驊宣布撤銷漢奸黎4,300萬元政治黑金案，導致更大的黑金亂港嗎？難道當局忘記了變相撤銷繼續檢控非法「佔中」的700多名被捕者導致爆發更大的「反送中」運動和黑色暴亂嗎？最近城大學生會雖被大學驅離不予承認，但竟可用10萬元豪租兩層商廈繼續活動，難道港府忘記八大學生會自詡是黑暴司令部，迄今沒道歉認錯及被追究嗎？

懲教署最近總結其近年懲教經驗，2019年6月12日後被捕入獄的刑事罪犯有別平時判囚的罪犯，根本標誌是他們堅持自己的價值觀，認為其反政府、反社會的暴亂破壞行為沒有錯，經該署特別更生計劃後，參加者七成以上找回正確價值觀後重投社會，有些也去大灣區就業，可見懲教才是唯一搶救黑暴暴徒正確之途。倘港府棄正途不走，鑽旁門左道，必後患無窮，幾年後更大的黑暴便可能再重來。