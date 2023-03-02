﻿美國向來恃強好戰及做架樑，觀乎對烏克蘭嘅援助一浪接一浪，總統拜登剛於俄烏戰事將滿一年之際，風塵僕僕趕去基輔見烏克蘭戲子總統澤連斯基一面，送軍援給予支持和鼓勵，可一轉身，就遭戲子總統連番奚落，老朽前文已略述，不贅。之不過，美國財長耶倫日前突然到訪基輔，強調白宮會為烏克蘭預算提供支援。

耶倫又係秉承拜登嘅調子，指美國對烏克蘭嘅援助並非慈善捐贈，而係對全球安全和民主嘅投資，佢指出，華府嘅援助資金將確保烏國政府如常運作，繼續提供公共服務，並提到澤連斯基已堅定承諾以最負責任嘅方法善用資金，耶倫更強調，美國將繼續與盟國合作，打擊任何協助俄羅斯繞過制裁嘅個人和實體。耶倫指，美國去年給予烏克蘭嘅經濟援助達500億美元，遠超軍事援助。然而，再多嘅所謂「經濟援助」，大家看到嘅都係滿目瘡痍、生靈塗炭嘅烏克蘭！耶倫訪問基輔期間，多家傳媒透露，華府目前與盟國正商討如何確保俄羅斯就俄烏戰爭作出賠償，惟認為要充公俄羅斯央行被凍結嘅3,000億美元外幣資產，將面臨重大法律障礙。

美國動不動以制裁欺壓他國，至叻凍結人哋財產，如凍結阿富汗央行價值35億美元資產轉移至瑞士新設立嘅「阿富汗基金」；又有消息指曾凍結阿富汗央行喺美國銀行帳戶中近百億美元嘅儲備資金。儘管中方呼籲美方盡快全面解除對阿央行資產嘅凍結和單邊制裁，以實際行動履行對阿富汗和平重建嘅首要責任，可美國睬你都傻，一係廢噏驚落入塔利班手中！其實，落入老美手中，又有幾安全？真係烏鴉笑豬黑，自己不覺得！最好笑係烏克蘭總理什梅加爾就話，希望美國將充公嘅俄資產，用於烏克蘭重建！大家又一次見證：面皮愈厚愈無敵！