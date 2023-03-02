2月最後一天，就有3名落台官員被拿來為兩會獻禮、祭旗。中國聯通集團前總經理李國華、遼寧省政協前副主席孫遠良、招商銀行前行長田惠宇，同時被檢察機關提起公訴。近些年來，每逢重大事件節點，比如重要會議、節慶日前夕，都會拉出幾個腐敗官員進行公示。這種做法，一方面殺雞儆猴，一方面標榜成就。接二連三頻發的腐敗，反而成了「自我革命」的政績。

不過，老百姓如今已「審腐疲勞」。10年前那種對反腐喝采之聲，早已消失。反來反去，老百姓的日子並沒變好。反而是連番折騰，日子更難過，失業劇增，求職無門。因此，民眾反腐愈發冷感。

另一個因素是，反腐雖然持續進行，但爆出來的貪腐行為卻更加誇張離譜，所謂反腐形成的「強大震懾」似乎根本就不存在。雖然官方聲稱反腐已經取得「壓倒性勝利」，但四顧所及，官員貪腐膽子卻愈來愈大。2007年，國家藥監局局長鄭筱萸，因貪腐650萬元人民幣被判處死刑。如今，億元以上的貪官已經司空見慣。甚至像原華融董事長賴小民、恆豐銀行前董事長蔡國華、山西呂梁市前副市長張中生，腐敗金額都高達十幾億元。

而且，很多腐敗官員的問題並非陳年舊帳，而恰恰是發生在號稱重拳反腐的近10年內。貴州省前政協主席王富玉受賄4.34億元，十八大後收受的佔七成以上。廣西農業農村廳廳長李新元，受賄1.7億元，百分之九十七也發生在十八大後。賴小民有3筆受賄犯罪數額分別在兩億、4億、6億元以上，大部分也是十八大後收受的。海南省委前常委張琦，先後兼任海南3大城市的市委書記，斂財1.7億元，其中1.01億元是2014年後收受。官愈升愈高，錢愈收愈多。也就是說，他們絲毫沒有從反腐中受到震懾，甚至變本加厲。

與「打虎」的聲勢浩大相比，處理起來卻是雷聲大雨點小。鄭筱萸當年600多萬元就換來一死，而今除了貪腐18億元的賴小民外，張中生、蔡國華等10億元級別的貪官都只是死緩減為終身監禁。與之相比，四川18歲少年花3萬元網購24支仿真玩具槍，也被判處終身監禁。嚴以律民，寬以待官，無怪乎官員們有恃無恐。

幾年來，監督機構愈設愈多，遍布部委、銀行、國企、大學。紀委派出巡視組，國務院派出督察組，組織部有督導組，學習教育有指導組。一環套一環，一圈套一圈，卻仍是小圈子把戲，也就注定走不出腐敗怪圈。而且這些精心挑選的「欽差」，貪腐胃口不遑多讓。貴為中央巡視組原組長的張化為、董宏同樣淪為階下囚。剃人頭者，人亦剃其頭。

反腐淪為權鬥洗牌的工具，權力和財富不過是在權貴階層內部左手倒右手，與老百姓無關。政務訊息愈來愈閉塞，官員簡歷都成了機密不再公布，民意表達管道日益狹窄，反腐沒有換來激發活力空間，卻加劇了固化僵化的局面。