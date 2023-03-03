娛圈單打：跟紅頂白是常態 做得呢行已預咗

法國巴黎時裝周一向眾星雲集、衣香鬢影，而時尚圈同娛樂圈一樣，都是跟紅頂白、世態炎涼。紅透全球的南韓女團BLACK PINK成員Jisoo，碰巧與內地影后章子怡同場現身，惟所獲待遇一熱一冷，有若天壤之別。

話說以一襲低胸紫色長裙上陣的Jisoo靚絕全場，除了被大批傳媒圍訪外，就連奧斯卡金像影后查理絲花朗亦要上前為她「護駕」，非常巴閉。反觀有「國際章」花名的章子怡卻備受冷待，人家Jisoo獲安排走綠色通道，她卻要排隊進場，進場後更只獲安排「靠邊坐」，品牌高層亦沒有理睬她，甚至有指她要自費住酒店，遭網民吐槽丟架。

唉，只能說句現實是殘酷的，跟紅頂白在名利場乃係常態。BLACK PINK紅透全球，甚至獲得美國「Billboard 200」第一名，炙手可熱的程度可想而知。反觀章子怡近年養尊處優，拍片貴精不貴多，在競爭激烈的國際市場裏，少作品少曝光少人氣，受歡迎程度自然也成正比──直線下降。

當然，十多年前不是這樣的。想當年，章子怡憑《臥虎藏龍》蜚聲國際，洋人對她如蟻附羶，她更在荷里活活躍一時。2014年的巴黎時裝周，章子怡便獲品牌高層親自迎接，並與法國影星蘇菲瑪素見面，兼且坐第一排睇騷，全程有四、五個工作人員跟隨，派頭十足，跟今日Jisoo的排場何其相似乃爾。

此一時，彼一時，長江後浪推前浪，章子怡備受冷待，只能嘆句時不我與。不過，今時今日的章子怡早非當年的「國際章」，做好內地市場已足夠生活無憂，何必計較？