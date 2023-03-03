功夫茶：跌完燈又甩外殼　公院設備嚇親人

天有不測之風雲，人有霎時一身痕！各位，時移世易，依家係天有不測之風雲，公院設備隨時冧！咪以為功夫茶靠嚇，除咗地震可以考驗有幾多豆腐渣工程，原來公院設備亦響起警鐘，入得去，未必死於庸醫，而係分分鐘死於意外！

讀者如非善忘，應該記得功夫茶不久前寫過「公院設備爛蓉蓉，再世華佗都技窮」吧？香港唔通真係運滯成咁，連一向引以為傲嘅醫療產業，隔三差五唔係跌嗰樣就係甩呢樣，阿哥，都真係唔跌唔知公立醫院殘成咁！唔甩唔知公立醫院虧到面目全非，豆腐渣工程竟然舉目都係，都真係連第三世界都不如囉，簡直失禮死人！

各位，政府卯足全力推行「開心香港」，而公院就唔生性，一味喺度玩「推冧香港」！喂喂喂！睇住呀！又跌啦！哎呀呀！又甩啦！呢嗱！醫管局日前表示，接獲屯門醫院報告，指該院一個內科及老人科康復病房內一段病人扶抱吊機路軌，傍晚有部件外殼掉落。發言人表示，掉落嘅外殼長約17厘米，闊9.5厘米，所幸係當時被吊運嘅病人，已通過該段路軌，事件中冇病人及職員受傷。該病人真係要去黃大仙酬神！

各位，又係大話夾好彩，即係咁，吊運嘅病人逃過一劫，否則就如吊威吔條威吔斷咗，下面即使唔係鱷魚潭，之不過好似生魚咁撻落地，唔死都一身殘啊！何況係喺內科及老人科康復病房，病人肯定都係長者喇，咁掉落地真係凶多吉少！有關吊機已即時停用，院方話已安排工程人員檢查院內同類裝置，並要求保養承辦商作詳細調查，了解事件成因。此外，局方又強調十分關注事件，已通知所有醫院聯網檢查類似路軌，並提醒職員喺操作吊機前，應作出安全檢查及確保附近環境安全。

咦！乜講啲嘢咁熟口熟面嘅，功夫茶記憶番晒嚟！早前聯合醫院手術室嘅大型手術燈連支架突然從天花跌落嚟，又係大話夾好彩，咁啱當時手術室並無進行手術，否則後果不堪設想，只係一名麻醉助理被擊中肩部受傷。事後又話製造商無通報去年美國失螺絲事件；又話經檢查全數50支同品牌燈，有16支螺絲鬆脫，可能存在風險！基於安全考慮，局方亦會全面檢查、嚴肅跟進，以確保病人和員工嘅安全喎！

每次公院發生事故，醫管局「行禮如儀」，「理解」一輪，市民卻睇唔到有乜解決方法去防止公醫嘅「豆腐渣」設備！呢啲都係一次意外足以冇命㗎！點可以例牌噏幾句就當「嚴肅跟進」？「為之於未有，治之於未亂」，關乎病人生命安全，確實係要於尚未發生事故之前就預防處理，「亡羊補牢，猶未遲也」並非必然，醫管局高層切勿令公院設備隨時冧變為新常態！亡羊補牢，為時已晚，肯定大大鑊！慎之哉！